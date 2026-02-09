Uma representação protocolada nesta segunda-feira (9) na Câmara Municipal de Brejo Alegre pede a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Jair Pereira dos Santos (União Brasil), acusado de envolvimento em furto de água por meio de ligação clandestina na rede de abastecimento. Segundo a denúncia, o investigado já exercia mandato à época dos fatos apurados.

O documento foi apresentado pelo advogado Cristiano Alexandre Souza, com base no Relatório Final de Inquérito Policial nº 2217489/2025, concluído pela Polícia Civil, que apurou a suposta prática do crime previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal. A investigação teve origem em boletim de ocorrência registrado após comunicação formal da concessionária de abastecimento, apontada como vítima.

De acordo com a representação, uma vistoria realizada por funcionários da companhia em um imóvel de Brejo Alegre — com fornecimento de água suspenso desde 2018 — identificou religação clandestina, sem hidrômetro ou qualquer sistema de medição, o que impossibilitava a cobrança regular pelo consumo.