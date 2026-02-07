A Associação Esportiva Araçatuba volta a campo neste sábado (7), às 15h30, para um confronto decisivo diante do Tanabi Futebol Clube, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4 e contará com transmissão oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF).
Depois de uma estreia abaixo do esperado, quando foi superada fora de casa pelo Grêmio São-carlense, a AEA entra em campo pressionada por recuperação e em busca da primeira vitória na competição. Jogando diante de sua torcida, o Canário da Noroeste tenta mostrar uma postura diferente e mais competitiva.
O Tanabi, por sua vez, também busca o primeiro triunfo no campeonato. Na rodada inicial, a equipe ficou no empate sem gols com o Lemense, em partida disputada no Estádio Alberto Victolo, e chega a Araçatuba disposta a somar pontos fora de casa.
Sob o comando do técnico José Oliveira, o Araçatuba não terá desfalques por suspensão. Apenas três atletas receberam cartão amarelo na estreia, o que garante liberdade maior ao treinador na montagem da equipe titular. A expectativa da torcida é por um time mais organizado e eficiente ofensivamente.
Outro ponto de atenção é o elenco reduzido. No primeiro jogo, a AEA contou com apenas três jogadores no banco de reservas, situação que exige cautela na gestão física do grupo ao longo da partida.
Os ingressos para o confronto já estão à venda, com valores que variam entre R$ 20 e R$ 50, de acordo com o setor do estádio. A diretoria espera bom público para empurrar o time na busca pela reação no campeonato.
