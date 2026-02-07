A Associação Esportiva Araçatuba volta a campo neste sábado (7), às 15h30, para um confronto decisivo diante do Tanabi Futebol Clube, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4 e contará com transmissão oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Depois de uma estreia abaixo do esperado, quando foi superada fora de casa pelo Grêmio São-carlense, a AEA entra em campo pressionada por recuperação e em busca da primeira vitória na competição. Jogando diante de sua torcida, o Canário da Noroeste tenta mostrar uma postura diferente e mais competitiva.

O Tanabi, por sua vez, também busca o primeiro triunfo no campeonato. Na rodada inicial, a equipe ficou no empate sem gols com o Lemense, em partida disputada no Estádio Alberto Victolo, e chega a Araçatuba disposta a somar pontos fora de casa.