A região de Araçatuba está entre as áreas monitoradas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo diante da previsão de chuvas persistentes entre sábado (7) e segunda-feira (9). O alerta considera a passagem lenta de uma frente fria pela costa paulista, que deve provocar instabilidade climática em diversas regiões do estado.
De acordo com os modelos meteorológicos, o território que abrange Araçatuba apresenta nível médio de acumulado de chuva, o que não descarta episódios de precipitações intensas em determinados momentos. A combinação de volumes acumulados e pancadas fortes pode provocar transtornos, especialmente em pontos vulneráveis a alagamentos ou enxurradas.
Enquanto regiões como Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte concentram os maiores índices previstos, o monitoramento se estende também ao interior paulista, incluindo áreas como São José do Rio Preto, Marília, Bauru e Presidente Prudente.
O Centro de Gerenciamento de Emergências mantém acompanhamento contínuo da situação e informou que o Gabinete de Crise estadual será instalado em formato remoto, garantindo vigilância permanente das condições meteorológicas e das ocorrências registradas. Caso o cenário se agrave, a estrutura poderá ser acionada presencialmente.
Orientações à população
A Defesa Civil reforça que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e adotem medidas preventivas. Entre as recomendações estão evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e buscar abrigo seguro durante temporais.
Em locais com risco de deslizamento, é importante observar sinais como rachaduras em muros, paredes ou no solo. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
O alerta mantém autoridades e moradores atentos nos próximos dias, período considerado crítico para o monitoramento das condições climáticas na região.
