A região de Araçatuba está entre as áreas monitoradas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo diante da previsão de chuvas persistentes entre sábado (7) e segunda-feira (9). O alerta considera a passagem lenta de uma frente fria pela costa paulista, que deve provocar instabilidade climática em diversas regiões do estado.

De acordo com os modelos meteorológicos, o território que abrange Araçatuba apresenta nível médio de acumulado de chuva, o que não descarta episódios de precipitações intensas em determinados momentos. A combinação de volumes acumulados e pancadas fortes pode provocar transtornos, especialmente em pontos vulneráveis a alagamentos ou enxurradas.

Enquanto regiões como Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte concentram os maiores índices previstos, o monitoramento se estende também ao interior paulista, incluindo áreas como São José do Rio Preto, Marília, Bauru e Presidente Prudente.