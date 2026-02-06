Um motorista de 43 anos morreu na manhã desta quinta-feira (5) após ser atingido por uma van enquanto realizava a troca de um pneu em Monte Aprazível, aproximadamente 120 km de Araçatuba.
De acordo com informações apuradas, o homem utilizava um macaco hidráulico para suspender o veículo quando, por motivos ainda investigados, a van teria se desprendido do equipamento, caindo sobre ele.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam a vítima para a Santa Casa, mas o motorista não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto.
A vítima foi identificada como Éder Crispin, que prestava serviço para uma empresa terceirizada responsável pelo transporte de estudantes da rede municipal de ensino. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
