Uma decisão da Justiça Eleitoral vai provocar mudanças na composição da Câmara Municipal de Brejo Alegre, a cerca de 40 km de Araçatuba. Os vereadores Maurício Gomes Filho e Sérgio Leopoldo de Assunção, ambos do PSDB, tiveram os diplomas de mandato cassados por fraude à cota de gênero no registro de candidaturas da Federação PSDB/Cidadania. Com a anulação dos votos direcionados à Federação, haverá um reprocessamento do resultado das eleições proporcionais de 2024.

O procedimento foi determinado pelo juiz eleitoral da 25ª Zona Eleitoral de Birigui, Lucas Gajardoni Fernandes, conforme edital publicado nesta semana. A cerimônia para acompanhamento da nova totalização está marcada para esta sexta-feira (6), às 13h, no Cartório Eleitoral localizado na Rua Antônio Simões, 65, no Centro de Birigui.

A medida decorre de decisão judicial vinculada ao processo que trata da apuração do pleito proporcional no município, que reconheceu o uso de candidaturas femininas fictícias para fraudar o percentual mínimo de gênero, anulou os votos da federação e determinou a recontagem dos quocientes eleitorais.