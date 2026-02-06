O Governo do Estado de São Paulo anunciou um amplo pacote de investimentos em habitação, urbanismo e desenvolvimento sustentável que vai beneficiar municípios da região administrativa de Araçatuba. Ao todo, 570 novas moradias serão construídas em 12 cidades, com recursos que ultrapassam R$ 113 milhões.
As ações foram apresentadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). As unidades habitacionais serão destinadas, prioritariamente, a famílias de menor renda, com opções de financiamento facilitado e subsídios do Estado.
Os imóveis serão viabilizados por meio de produção direta da CDHU ou pela modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), que permite financiamento sem cobrança de ITBI e registro em cartório, além de início do pagamento somente após a entrega das chaves.
Os municípios contemplados com novas moradias incluem Auriflama, Buritama, Clementina, Glicério, Guzolândia, Itapura, Lourdes, Luiziânia, Nova Independência, Penápolis, Piacatu e Valparaíso, com diferentes quantidades de unidades por cidade.
Além da habitação, o pacote também prevê oito convênios do programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, voltados a melhorias urbanas, mobilidade, requalificação de espaços públicos e infraestrutura verde. Somente nessa etapa, os investimentos estaduais somam R$ 4,8 milhões.
Moradias anunciadas pela CDHU na região
- Auriflama – 30 casas
- Buritama – 50 casas
- Clementina – 30 casas
- Glicério – 30 casas
- Guzolândia – 30 casas
- Itapura – 30 casas
- Lourdes – 30 casas
- Luiziânia – 30 casas
- Nova Independência – 30 casas
- Penápolis – 150 casas
- Piacatu – 30 casas
- Valparaíso – 100 casas
- Total: 570 moradias
