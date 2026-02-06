O Governo do Estado de São Paulo anunciou um amplo pacote de investimentos em habitação, urbanismo e desenvolvimento sustentável que vai beneficiar municípios da região administrativa de Araçatuba. Ao todo, 570 novas moradias serão construídas em 12 cidades, com recursos que ultrapassam R$ 113 milhões.

As ações foram apresentadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). As unidades habitacionais serão destinadas, prioritariamente, a famílias de menor renda, com opções de financiamento facilitado e subsídios do Estado.

Os imóveis serão viabilizados por meio de produção direta da CDHU ou pela modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), que permite financiamento sem cobrança de ITBI e registro em cartório, além de início do pagamento somente após a entrega das chaves.