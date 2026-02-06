06 de fevereiro de 2026
12 MUNICÍPIOS

SP vai construir 570 casas na região de Araçatuba; VEJA CIDADES

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Governo de SP
Investimentos superam R$ 113 milhões e incluem obras urbanas e habitação
Investimentos superam R$ 113 milhões e incluem obras urbanas e habitação

O Governo do Estado de São Paulo anunciou um amplo pacote de investimentos em habitação, urbanismo e desenvolvimento sustentável que vai beneficiar municípios da região administrativa de Araçatuba. Ao todo, 570 novas moradias serão construídas em 12 cidades, com recursos que ultrapassam R$ 113 milhões.

As ações foram apresentadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). As unidades habitacionais serão destinadas, prioritariamente, a famílias de menor renda, com opções de financiamento facilitado e subsídios do Estado.

Os imóveis serão viabilizados por meio de produção direta da CDHU ou pela modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), que permite financiamento sem cobrança de ITBI e registro em cartório, além de início do pagamento somente após a entrega das chaves.

Os municípios contemplados com novas moradias incluem Auriflama, Buritama, Clementina, Glicério, Guzolândia, Itapura, Lourdes, Luiziânia, Nova Independência, Penápolis, Piacatu e Valparaíso, com diferentes quantidades de unidades por cidade.

Além da habitação, o pacote também prevê oito convênios do programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, voltados a melhorias urbanas, mobilidade, requalificação de espaços públicos e infraestrutura verde. Somente nessa etapa, os investimentos estaduais somam R$ 4,8 milhões.

Moradias anunciadas pela CDHU na região

  • Auriflama – 30 casas
  • Buritama – 50 casas
  • Clementina – 30 casas
  • Glicério – 30 casas
  • Guzolândia – 30 casas
  • Itapura – 30 casas
  • Lourdes – 30 casas
  • Luiziânia – 30 casas
  • Nova Independência – 30 casas
  • Penápolis – 150 casas
  • Piacatu – 30 casas
  • Valparaíso – 100 casas
  • Total: 570 moradias

