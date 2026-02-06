Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (6) terminou com a morte de um homem e a prisão de duas mulheres no bairro Santa Cecília, em Andradina. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que cumpriam mandados de busca e apreensão em um imóvel apontado como possível ponto de tráfico de drogas.

De acordo com as informações, durante a entrada e vistoria na residência, o suspeito — identificado como Joary Henrique Campos de Oliveira, 19 anos que possuía antecedentes criminais — teria reagido à abordagem e investido contra um dos policiais utilizando um facão. O agente sofreu um corte na mão ao ser atingido.

Diante da agressão, os policiais efetuaram disparos para conter o ataque. O suspeito foi baleado e, assim como o policial ferido, socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Joary não resistiu aos ferimentos. Já o agente permaneceu internado, sem risco de morte.