06 de fevereiro de 2026
SEGURANÇA

Jovem morre após confronto com a Polícia Civil em Andradina

Por Guilherme Renan | da Redação
Joary Henrique Campos de Oliveira, de 19 anos, morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Civil no bairro Santa Cecília, em Andradina

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (6) terminou com a morte de um homem e a prisão de duas mulheres no bairro Santa Cecília, em Andradina. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que cumpriam mandados de busca e apreensão em um imóvel apontado como possível ponto de tráfico de drogas.

De acordo com as informações, durante a entrada e vistoria na residência, o suspeito — identificado como Joary Henrique Campos de Oliveira, 19 anos que possuía antecedentes criminais — teria reagido à abordagem e investido contra um dos policiais utilizando um facão. O agente sofreu um corte na mão ao ser atingido.

Diante da agressão, os policiais efetuaram disparos para conter o ataque. O suspeito foi baleado e, assim como o policial ferido, socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Joary não resistiu aos ferimentos. Já o agente permaneceu internado, sem risco de morte.

Durante a operação, duas mulheres foram detidas e encaminhadas à delegacia para os procedimentos legais. As circunstâncias do caso seguem sob apuração das autoridades.

