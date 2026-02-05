A Prefeitura de Clementina, na região de Araçatuba, publicou o edital do concurso público nº 001/2026, que abre 11 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 16,6 mil, um dos maiores valores ofertados em concursos recentes na região.
O certame será organizado e executado pelo Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM).
As oportunidades para nível fundamental são para os cargos de Agente de Controle de Vetores e Zoonoses, Auxiliar de Serviços Administrativos, Motorista e Trabalhador Braçal. Para candidatos com nível médio, as vagas contemplam as funções de Agente Administrativo, Auxiliar de Consultório, Fiscal de Tributos e Oficial Administrativo.
Já os cargos de nível superior são destinados às áreas de Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral e Psicólogo.
Os vencimentos iniciais variam de R$ 1.711,40 a R$ 16.698,30, conforme o cargo, para jornadas semanais entre 20 e 44 horas.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, no período de 11 de fevereiro, a partir das 10h, até 11 de março de 2026, às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para cargos de níveis fundamental e médio e de R$ 60,00 para os cargos de nível superior.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 5 de abril de 2026. A avaliação será composta por 30 questões de múltipla escolha, envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal, a contar da data de homologação do resultado final.
O edital completo e demais informações estão disponíveis no site do INEPAM. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail candidato@inepam.org.br
.
