A Prefeitura de Clementina, na região de Araçatuba, publicou o edital do concurso público nº 001/2026, que abre 11 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 16,6 mil, um dos maiores valores ofertados em concursos recentes na região.

O certame será organizado e executado pelo Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM).

As oportunidades para nível fundamental são para os cargos de Agente de Controle de Vetores e Zoonoses, Auxiliar de Serviços Administrativos, Motorista e Trabalhador Braçal. Para candidatos com nível médio, as vagas contemplam as funções de Agente Administrativo, Auxiliar de Consultório, Fiscal de Tributos e Oficial Administrativo.