A recontagem de votos que alterou a composição da Câmara Municipal de Brejo Alegre foi concluída na tarde desta sexta-feira (6), no Cartório Eleitoral de Birigui. O procedimento teve início por volta das 13h30 e, antes das 14h, já havia definido o novo cenário político do município.

Com a revisão dos números, dois novos nomes passam a ocupar cadeiras no Legislativo, dependendo agora da convocação oficial por parte da presidência da Câmara para a posse. Devem assumir Franciano Xavier Martos, que recebeu 121 votos, e Luiz Paulo da Silva Junior, com 67 votos.

A reconfiguração ocorre após decisão da Justiça Eleitoral que resultou na cassação dos mandatos dos vereadores Mauricio Gomes Filho e Sérgio Leopoldo de Assunção, ambos do PSDB, em razão de fraude à cota de gênero, o que levou à revisão do cálculo eleitoral e à redistribuição das vagas.