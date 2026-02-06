A recontagem de votos que alterou a composição da Câmara Municipal de Brejo Alegre foi concluída na tarde desta sexta-feira (6), no Cartório Eleitoral de Birigui. O procedimento teve início por volta das 13h30 e, antes das 14h, já havia definido o novo cenário político do município.
Com a revisão dos números, dois novos nomes passam a ocupar cadeiras no Legislativo, dependendo agora da convocação oficial por parte da presidência da Câmara para a posse. Devem assumir Franciano Xavier Martos, que recebeu 121 votos, e Luiz Paulo da Silva Junior, com 67 votos.
A reconfiguração ocorre após decisão da Justiça Eleitoral que resultou na cassação dos mandatos dos vereadores Mauricio Gomes Filho e Sérgio Leopoldo de Assunção, ambos do PSDB, em razão de fraude à cota de gênero, o que levou à revisão do cálculo eleitoral e à redistribuição das vagas.
Permanecem compondo o Legislativo municipal os vereadores Antonio Aparecido da Silva, Julierme Leão, Rogério da Cruz Araujo, João Nilson Neves de Andrade, Edson Takao Sakuma, Juvenal Pereira da Silva e Jair Pereira dos Santos.
A recontagem foi acompanhada pelo juiz eleitoral de Birigui, Lucas Gajardoni, além de Franciano Xavier Martos, que deve assumir a cadeira, e do advogado Cristiano Alexandre Souza, responsável por sua representação jurídica.
Em conversa com a reportagem, Franciano comentou a decisão e a expectativa pela posse: “Recebo essa decisão com respeito e senso de responsabilidade. Sabemos que todo o processo foi conduzido pela Justiça Eleitoral e agora o nosso compromisso é trabalhar pela população de Brejo Alegre, honrando cada voto recebido. A expectativa é assumir a função com diálogo, transparência e dedicação, contribuindo para o desenvolvimento do município.”
A expectativa agora é pela formalização da posse nos próximos dias, encerrando o processo que resultou na mudança da composição parlamentar e impactou diretamente o cenário político da cidade.
