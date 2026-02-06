06 de fevereiro de 2026
CRIMINALIDADE

30 cidades da região de Araçatuba terminaram o ano sem homicídios

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Governo de SP
Estado de São Paulo bateu recordes de queda na criminalidade
Estado de São Paulo bateu recordes de queda na criminalidade

Em 2025, os índices de criminalidade em São Paulo registraram quedas significativas em homicídios, roubos, latrocínios, furtos de veículos e roubos de cargas. Das 645 cidades paulistas, 289 não registraram nenhum homicídio, representando quase metade do Estado, sendo 30 delas na região de Araçatuba, sendo que uma segue sem assassinatos há pelo menos 25 anos. Veja a lista abaixo.

Além dos municípios sem homicídio, outros 177 fecharam o ano sem registro de roubos, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.

O número de homicídios caiu para 1.447 casos, 7% a menos que em 2024, enquanto as ocorrências de roubos, latrocínios, roubo de veículos e de cargas também marcaram os menores índices desde 2001, início da série histórica da SSP.

O resultado acompanha investimentos e ações do governo estadual em segurança, incluindo reforço no trabalho de inteligência, aumento do efetivo policial e integração com Ministério Público, Gaeco e Polícia Federal.

Em três anos, foram abertas quase 17 mil vagas nas polícias, com R$ 1,5 bilhão investidos, além de 427 operações conjuntas que geraram prejuízos de R$ 3 bilhões ao crime organizado.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, “a estratégia da gestão mostra resultados, com presença policial constante e policiamento inteligente nas áreas mais críticas”.

Cidades de médio porte também apresentaram bons resultados. Entre 58 municípios com 50 mil a 100 mil habitantes, 56 tiveram menos de 20 homicídios em 2025, incluindo São Roque, Caieiras, Leme e Bertioga.

O levantamento da SSP mostra ainda oito cidades que não registraram nenhum homicídio em 25 anos de acompanhamento: Águas de São Pedro, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Pracinha, Santa Salete, São João do Pau d’Alho e Turiúba, que fica a cerca de 65 km de Araçatuba.

Cidades da região de Araçatuba sem homicídios em 2025:

  1. Alto Alegre
  2. Auriflama
  3. Avanhandava
  4. Bento de Abreu
  5. Bilac
  6. Braúna
  7. Brejo Alegre
  8. Coroados
  9. Gabriel Monteiro
  10. Gastão Vidigal
  11. General Salgado
  12. Glicério
  13. Guaraçaí
  14. Guzolândia
  15. Ilha Solteira
  16. Itapura
  17. Lavínia
  18. Lourdes
  19. Luiziânia
  20. Murutinga do Sul
  21. Nova Castilho
  22. Nova Independência
  23. Nova Luzitânia
  24. Pereira Barreto
  25. Rubiácea
  26. Santópolis do Aguapeí
  27. São João de Iracema
  28. Sud Mennucci
  29. Suzanápolis
  30. Turiúba

