Em 2025, os índices de criminalidade em São Paulo registraram quedas significativas em homicídios, roubos, latrocínios, furtos de veículos e roubos de cargas. Das 645 cidades paulistas, 289 não registraram nenhum homicídio, representando quase metade do Estado, sendo 30 delas na região de Araçatuba, sendo que uma segue sem assassinatos há pelo menos 25 anos. Veja a lista abaixo.
Além dos municípios sem homicídio, outros 177 fecharam o ano sem registro de roubos, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.
O número de homicídios caiu para 1.447 casos, 7% a menos que em 2024, enquanto as ocorrências de roubos, latrocínios, roubo de veículos e de cargas também marcaram os menores índices desde 2001, início da série histórica da SSP.
O resultado acompanha investimentos e ações do governo estadual em segurança, incluindo reforço no trabalho de inteligência, aumento do efetivo policial e integração com Ministério Público, Gaeco e Polícia Federal.
Em três anos, foram abertas quase 17 mil vagas nas polícias, com R$ 1,5 bilhão investidos, além de 427 operações conjuntas que geraram prejuízos de R$ 3 bilhões ao crime organizado.
Segundo o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, “a estratégia da gestão mostra resultados, com presença policial constante e policiamento inteligente nas áreas mais críticas”.
Cidades de médio porte também apresentaram bons resultados. Entre 58 municípios com 50 mil a 100 mil habitantes, 56 tiveram menos de 20 homicídios em 2025, incluindo São Roque, Caieiras, Leme e Bertioga.
O levantamento da SSP mostra ainda oito cidades que não registraram nenhum homicídio em 25 anos de acompanhamento: Águas de São Pedro, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Pracinha, Santa Salete, São João do Pau d’Alho e Turiúba, que fica a cerca de 65 km de Araçatuba.
Cidades da região de Araçatuba sem homicídios em 2025:
- Alto Alegre
- Auriflama
- Avanhandava
- Bento de Abreu
- Bilac
- Braúna
- Brejo Alegre
- Coroados
- Gabriel Monteiro
- Gastão Vidigal
- General Salgado
- Glicério
- Guaraçaí
- Guzolândia
- Ilha Solteira
- Itapura
- Lavínia
- Lourdes
- Luiziânia
- Murutinga do Sul
- Nova Castilho
- Nova Independência
- Nova Luzitânia
- Pereira Barreto
- Rubiácea
- Santópolis do Aguapeí
- São João de Iracema
- Sud Mennucci
- Suzanápolis
- Turiúba
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.