Em 2025, os índices de criminalidade em São Paulo registraram quedas significativas em homicídios, roubos, latrocínios, furtos de veículos e roubos de cargas. Das 645 cidades paulistas, 289 não registraram nenhum homicídio, representando quase metade do Estado, sendo 30 delas na região de Araçatuba, sendo que uma segue sem assassinatos há pelo menos 25 anos. Veja a lista abaixo.

Além dos municípios sem homicídio, outros 177 fecharam o ano sem registro de roubos, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.

O número de homicídios caiu para 1.447 casos, 7% a menos que em 2024, enquanto as ocorrências de roubos, latrocínios, roubo de veículos e de cargas também marcaram os menores índices desde 2001, início da série histórica da SSP.