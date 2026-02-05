Araçatuba passou a integrar o cenário internacional da pesquisa clínica com a habilitação do Centro de Pesquisa Clínica Dom Bosco para conduzir estudos com participação global. A estrutura foi criada com apoio do UniSALESIANO, por meio do curso de Medicina, em parceria com a Santa Casa de Araçatuba, e está apta a atuar ao lado de instituições de referência no Brasil e no exterior.

O centro é conduzido por profissionais que integram o corpo docente da instituição de ensino e que possuem experiência em centros acadêmicos de atuação nacional. A equipe desenvolve estudos voltados à avaliação de novos tratamentos e medicamentos em humanos, seguindo protocolos de segurança e critérios éticos estabelecidos.

A implantação do curso de Medicina impulsionou a criação da unidade, que passou por um processo de organização técnica e validação de procedimentos ao longo de anos até atingir o padrão exigido por patrocinadores internacionais. Com a certificação, o local foi selecionado para conduzir pesquisas relacionadas a doenças onco-hematológicas, incluindo um estudo sobre leucemia linfocítica crônica.