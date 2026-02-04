A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba informou, nesta quarta-feira (4), que irá expandir temporariamente a vacinação contra o HPV (papilomavírus humano), passando a atender pessoas com idade entre 9 e 45 anos. A ampliação começa a valer a partir desta quinta-feira (5).

A decisão segue recomendação do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), ligado ao Ministério da Saúde, que orienta municípios a utilizarem doses com prazo de validade inferior a seis meses para evitar desperdícios.

Atualmente, a vacina contra o HPV é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e integra o calendário vacinal para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A imunização é considerada a principal forma de prevenção contra o vírus, especialmente quando associada ao uso de preservativos, que reduzem o risco de transmissão.