Um apostador de São José do Rio Preto, no Noroeste do estado, foi o único ganhador do concurso 3604 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (3), e faturou o prêmio de R$ 1.879.379,37 ao acertar todas as 15 dezenas.
A aposta vencedora foi registrada em uma lotérica situada na Zona Norte da cidade, na avenida Fortunato Ernesto Vetorasso. O jogo realizado foi do tipo simples, com 15 números, cujo valor é de R$ 3,50.
As dezenas sorteadas foram:
01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 24.
Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas no concurso. Ao todo, 195 jogos acertaram 14 números, com prêmio individual de R$ 2.020,84. Também houve ganhadores nas demais faixas: 7.512 apostas com 13 acertos, 97.948 com 12 acertos e 536.933 com 11 acertos.
A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio da Lotofácil, que acontece nesta quinta-feira (5), é de R$ 5 milhões.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.