05 de fevereiro de 2026
BOLADA

Apostador do Noroeste Paulista leva R$ 1,8 milhão na Lotofácil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Morador de São José do Rio Preto ganha sozinho prêmio do concurso 3604
Morador de São José do Rio Preto ganha sozinho prêmio do concurso 3604

Um apostador de São José do Rio Preto, no Noroeste do estado, foi o único ganhador do concurso 3604 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (3), e faturou o prêmio de R$ 1.879.379,37 ao acertar todas as 15 dezenas.

A aposta vencedora foi registrada em uma lotérica situada na Zona Norte da cidade, na avenida Fortunato Ernesto Vetorasso. O jogo realizado foi do tipo simples, com 15 números, cujo valor é de R$ 3,50.

As dezenas sorteadas foram:
01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 24.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas no concurso. Ao todo, 195 jogos acertaram 14 números, com prêmio individual de R$ 2.020,84. Também houve ganhadores nas demais faixas: 7.512 apostas com 13 acertos, 97.948 com 12 acertos e 536.933 com 11 acertos.

A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio da Lotofácil, que acontece nesta quinta-feira (5), é de R$ 5 milhões.

