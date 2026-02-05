Um apostador de São José do Rio Preto, no Noroeste do estado, foi o único ganhador do concurso 3604 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (3), e faturou o prêmio de R$ 1.879.379,37 ao acertar todas as 15 dezenas.

A aposta vencedora foi registrada em uma lotérica situada na Zona Norte da cidade, na avenida Fortunato Ernesto Vetorasso. O jogo realizado foi do tipo simples, com 15 números, cujo valor é de R$ 3,50.

As dezenas sorteadas foram:

01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 24.