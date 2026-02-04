A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) anunciou a oferta de 606 vagas para o Vestibular 2026 destinadas à região de Araçatuba, contemplando diversos municípios do noroeste paulista com cursos gratuitos de graduação na modalidade a distância.

Entre as cidades atendidas, Araçatuba se destaca por contar com um polo ativo da Univesp, reunindo 108 vagas distribuídas em três eixos de formação. No eixo de Computação, são ofertadas 34 vagas, outras 34 vagas estão disponíveis para cursos do eixo de Negócios e Produção, além de 40 vagas destinadas aos cursos de Licenciatura.

Outros municípios da região também foram contemplados. Em Braúna, estão disponíveis 26 vagas em diferentes cursos. Clementina contará com 48 oportunidades, enquanto Fernandópolis soma 67 vagas. Guararapes e Ilha Solteira aparecem com 26 vagas cada, ampliando o acesso ao ensino superior gratuito em várias cidades do interior.