Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida em Birigui, na noite de quarta-feira (4). A ocorrência foi registrada por volta das 23h40, no cruzamento da rua Lucas Petrilli com a rua Esaú Cordeiro, no bairro Parque São Vicente.
De acordo com informações policiais, a condutora de um automóvel Chevrolet Onix LT trafegava pela via no sentido bairro Bosque da Saúde quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública.
Com o impacto, o veículo sofreu danos no capô, para-brisa, grade do para-choque, farol, airbag e radiador. A motorista apresentou escoriações no rosto e no joelho direito, sendo socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal.
Segundo a polícia, não foram constatadas irregularidades administrativas e não houve autuações. O carro foi liberado a um familiar da condutora após o atendimento da ocorrência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.