Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida em Birigui, na noite de quarta-feira (4). A ocorrência foi registrada por volta das 23h40, no cruzamento da rua Lucas Petrilli com a rua Esaú Cordeiro, no bairro Parque São Vicente.

De acordo com informações policiais, a condutora de um automóvel Chevrolet Onix LT trafegava pela via no sentido bairro Bosque da Saúde quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública.

Com o impacto, o veículo sofreu danos no capô, para-brisa, grade do para-choque, farol, airbag e radiador. A motorista apresentou escoriações no rosto e no joelho direito, sendo socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal.