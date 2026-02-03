Um sinistro de trânsito do tipo capotamento foi registrado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na manhã desta terça-feira (3), no km 523+400 metros, pista oeste, no trecho entre Coroados e Birigui.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada via Base Operacional de Araçatuba e, ao chegar ao local, constatou que um caminhão Hyundai HR havia capotado enquanto trafegava no sentido Coroados–Birigui. O veículo permaneceu avariado e imobilizado sobre as faixas de rolamento 1 e 2 até a chegada do policiamento.

O caminhão era conduzido por P.G.L., que estava acompanhado de um passageiro. Ambos recusaram atendimento médico, conforme registro feito no local pela equipe da concessionária responsável pela rodovia.