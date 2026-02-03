Um sinistro de trânsito do tipo capotamento foi registrado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na manhã desta terça-feira (3), no km 523+400 metros, pista oeste, no trecho entre Coroados e Birigui.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada via Base Operacional de Araçatuba e, ao chegar ao local, constatou que um caminhão Hyundai HR havia capotado enquanto trafegava no sentido Coroados–Birigui. O veículo permaneceu avariado e imobilizado sobre as faixas de rolamento 1 e 2 até a chegada do policiamento.
O caminhão era conduzido por P.G.L., que estava acompanhado de um passageiro. Ambos recusaram atendimento médico, conforme registro feito no local pela equipe da concessionária responsável pela rodovia.
Ainda segundo o boletim, o condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L). O motorista relatou também que, no momento do acidente, o veículo seguia com os faróis acesos na fase baixa.
Não foi possível registrar a quilometragem do hodômetro devido a pane no sistema elétrico do caminhão. Nenhum pertence precisou ser relacionado e, após os procedimentos de praxe, o veículo foi removido por guincho até o pátio de um posto de combustíveis da região.
As autoridades informaram que foram realizadas consultas às placas, ao chassi e às partes envolvidas, não sendo constatadas pendências administrativas ou criminais. A rodovia possui sinalização regulamentando a velocidade máxima de 90 km/h para veículos de grande porte e 110 km/h para veículos leves.
As causas do capotamento serão apuradas.
