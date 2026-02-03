A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (3), a Operação “Pulo do Gato”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e ocultação de recursos ilícitos. A ação resultou no cumprimento de quatro prisões temporárias, além de mandados de busca e apreensão em diferentes endereços nos municípios de Araçatuba e Bauru.
As investigações tiveram início após o registro de uma ocorrência policial e avançaram com autorização judicial para o afastamento dos sigilos bancário e telemático. A partir disso, os investigadores identificaram um grupo estruturado que utilizava perfis populares em redes sociais para aliciar pessoas a ceder contas bancárias, usadas como meio de circulação do dinheiro obtido ilegalmente.
Segundo a Polícia Civil, os valores eram fragmentados em diversas transferências via PIX, passando por múltiplas contas — inclusive de empresas — em uma tentativa de dificultar o rastreamento e mascarar a origem dos recursos. Entre as provas reunidas estão movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados, arquivos armazenados em nuvem e postagens de ostentação relacionadas ao esquema.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais, documentos financeiros, dinheiro em espécie e uma pistola calibre 9 mm com munições, o que resultou em prisão em flagrante, ainda em andamento.
O material recolhido será submetido à perícia, enquanto as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e possíveis beneficiários finais. Por cautela e para preservar o andamento do inquérito, as identidades dos presos não foram divulgadas.
A Polícia Civil alerta a população sobre o uso de redes sociais para atrair vítimas com promessas de dinheiro fácil e reforça a orientação para não emprestar contas bancárias, não compartilhar chaves PIX e desconfiar de ganhos sem esforço.
