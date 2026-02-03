Araçatuba e Birigui estão entre as cidades contempladas pelo Programa Escola Cívico-Militar (ECM), que iniciou suas atividades Nesta segunda-feira (2).
Na Unidade Regional de Ensino de Birigui, a escola selecionada foi a Escola Estadual Esmeralda Milano Maroni, localizada no bairro Jandaia. Já na URE de Araçatuba, a unidade que passa a integrar o programa é a Escola Estadual Vaniole Dionysio Marques Pavan, no Jardim Planalto.
O ano letivo da rede estadual teve início nesta segunda-feira (2) e inclui as 100 escolas que aderiram ao programa Escola Cívico-Militar em todo o estado. As unidades estão distribuídas pela capital paulista e por 88 municípios da região metropolitana, litoral e interior, todas escolhidas após consulta pública junto às comunidades escolares.
Tiveram direito a voto mães, pais ou responsáveis por alunos menores de 16 anos, estudantes a partir dessa idade e, em caso de abstenção, familiares, além de professores e demais profissionais da equipe escolar.
Apesar da mudança no modelo de gestão, as escolas cívico-militares mantêm a carga horária regular ou integral e seguem o Currículo Paulista, bem como avaliações e projetos pedagógicos definidos pela Seduc-SP. O diferencial está no apoio de policiais militares da reserva, que atuarão como monitores nas áreas de segurança, disciplina, acolhimento e promoção de valores cívicos.
Os monitores foram selecionados após aprovação em banca avaliadora, com análise de títulos e documentos que comprovam a aptidão para o exercício das funções. Todos os militares que integram o programa passarão por avaliações periódicas, realizadas por diretores e alunos, além de um processo semestral de avaliação de desempenho, que definirá a permanência no modelo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.