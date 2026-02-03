Araçatuba e Birigui estão entre as cidades contempladas pelo Programa Escola Cívico-Militar (ECM), que iniciou suas atividades Nesta segunda-feira (2).

Na Unidade Regional de Ensino de Birigui, a escola selecionada foi a Escola Estadual Esmeralda Milano Maroni, localizada no bairro Jandaia. Já na URE de Araçatuba, a unidade que passa a integrar o programa é a Escola Estadual Vaniole Dionysio Marques Pavan, no Jardim Planalto.

O ano letivo da rede estadual teve início nesta segunda-feira (2) e inclui as 100 escolas que aderiram ao programa Escola Cívico-Militar em todo o estado. As unidades estão distribuídas pela capital paulista e por 88 municípios da região metropolitana, litoral e interior, todas escolhidas após consulta pública junto às comunidades escolares.