Um homem foi preso e um adolescente apreendido pela Polícia Militar Ambiental na tarde desta terça-feira (4), em Penápolis, durante uma ação que resultou na apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento especializado no âmbito das operações “Impacto” e “Piracema”.

De acordo com a PM Ambiental, a equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor cinza, nas proximidades da Estrada Irmãos Buranello, no bairro Parque dos Girassóis. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes fugiram em alta velocidade.

Foi iniciado acompanhamento policial com sinais sonoros e luminosos acionados. Durante a fuga, o condutor realizou manobras perigosas e cometeu diversas infrações de trânsito, colocando em risco usuários das vias públicas. A perseguição terminou no pátio de um estabelecimento comercial na Avenida Isaías dos Santos Mateus, no bairro Gualter Monteiro, onde os suspeitos foram interceptados.