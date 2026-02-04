Um homem foi preso e um adolescente apreendido pela Polícia Militar Ambiental na tarde desta terça-feira (4), em Penápolis, durante uma ação que resultou na apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento especializado no âmbito das operações “Impacto” e “Piracema”.
De acordo com a PM Ambiental, a equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor cinza, nas proximidades da Estrada Irmãos Buranello, no bairro Parque dos Girassóis. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes fugiram em alta velocidade.
Foi iniciado acompanhamento policial com sinais sonoros e luminosos acionados. Durante a fuga, o condutor realizou manobras perigosas e cometeu diversas infrações de trânsito, colocando em risco usuários das vias públicas. A perseguição terminou no pátio de um estabelecimento comercial na Avenida Isaías dos Santos Mateus, no bairro Gualter Monteiro, onde os suspeitos foram interceptados.
Na vistoria do veículo, os policiais constataram que tanto o número do chassi quanto o do motor estavam completamente suprimidos. Além disso, a placa afixada na motocicleta pertencia a outro veículo — uma BMW F800 GS registrada em São José do Rio Preto —, incompatível com as características da moto abordada.
Os envolvidos foram identificados e com eles, foram apreendidos dois celulares, dinheiro em espécie, além de outros objetos pessoais. Nada de ilícito foi encontrado após vistoria autorizada nas residências dos abordados.
Ambos foram levados ao Pronto-Socorro de Penápolis para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados no plantão policial. O delegado responsável registrou o boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O adulto permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o adolescente teve os procedimentos legais aplicados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.
