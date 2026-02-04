O Bandeirante entra em campo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, para enfrentar o União Barbarense pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O confronto é visto como decisivo para a equipe de Birigui, que ainda busca a primeira vitória na competição e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Após um início complicado, com duas derrotas e desempenho abaixo do esperado, o clube promoveu mudanças no comando técnico e passou a ser dirigido por Fábio Toth. A estreia do novo treinador trouxe sinais de reação, com o empate em 1 a 1 diante do Desportivo Brasil, fora de casa, resultado que garantiu o primeiro ponto do Bandeirante no campeonato.

Mesmo contando com o goleiro experiente Jaílson, ex-Palmeiras, o sistema defensivo segue como ponto de atenção, já que a equipe sofreu sete gols nas três primeiras rodadas.