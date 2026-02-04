O Bandeirante entra em campo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, para enfrentar o União Barbarense pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O confronto é visto como decisivo para a equipe de Birigui, que ainda busca a primeira vitória na competição e tenta se afastar da zona de rebaixamento.
Após um início complicado, com duas derrotas e desempenho abaixo do esperado, o clube promoveu mudanças no comando técnico e passou a ser dirigido por Fábio Toth. A estreia do novo treinador trouxe sinais de reação, com o empate em 1 a 1 diante do Desportivo Brasil, fora de casa, resultado que garantiu o primeiro ponto do Bandeirante no campeonato.
Mesmo contando com o goleiro experiente Jaílson, ex-Palmeiras, o sistema defensivo segue como ponto de atenção, já que a equipe sofreu sete gols nas três primeiras rodadas.
A preparação para o confronto incluiu um treino intenso realizado na terça-feira, com foco especial em jogadas de bola parada e ajustes defensivos. A comissão técnica trabalhou situações específicas de jogo, buscando corrigir falhas e dar mais segurança ao setor defensivo.
Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no Estádio Pedro Marin Berbel durante todo o dia desta quarta-feira, com valores que variam entre R$ 20 e R$ 50, conforme o setor escolhido.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.