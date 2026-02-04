04 de fevereiro de 2026
Bandeirante encara o União Barbarense em duelo decisivo na A3

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bandeirante
Em casa, equipe busca primeira vitória para deixar o Z2, nesta quarta-feira
Em casa, equipe busca primeira vitória para deixar o Z2, nesta quarta-feira

O Bandeirante entra em campo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, para enfrentar o União Barbarense pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O confronto é visto como decisivo para a equipe de Birigui, que ainda busca a primeira vitória na competição e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Após um início complicado, com duas derrotas e desempenho abaixo do esperado, o clube promoveu mudanças no comando técnico e passou a ser dirigido por Fábio Toth. A estreia do novo treinador trouxe sinais de reação, com o empate em 1 a 1 diante do Desportivo Brasil, fora de casa, resultado que garantiu o primeiro ponto do Bandeirante no campeonato.

Mesmo contando com o goleiro experiente Jaílson, ex-Palmeiras, o sistema defensivo segue como ponto de atenção, já que a equipe sofreu sete gols nas três primeiras rodadas.

A preparação para o confronto incluiu um treino intenso realizado na terça-feira, com foco especial em jogadas de bola parada e ajustes defensivos. A comissão técnica trabalhou situações específicas de jogo, buscando corrigir falhas e dar mais segurança ao setor defensivo.

Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no Estádio Pedro Marin Berbel durante todo o dia desta quarta-feira, com valores que variam entre R$ 20 e R$ 50, conforme o setor escolhido.

Assista a partida ao vivo e com imagens no vídeo acima.

https://www.youtube.com/watch?v=48a2tHTLw7A

