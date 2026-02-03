03 de fevereiro de 2026
BIRIGUI

Homem tem motocicleta roubada após disparo de arma de fogo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Crime ocorreu no bairro Paineiras; suspeitos fugiram após disparo para o alto
Crime ocorreu no bairro Paineiras; suspeitos fugiram após disparo para o alto

Um homem foi vítima de roubo à motocicleta na noite desta segunda-feira (2), em Birigui. O crime ocorreu por volta das 21h23, no cruzamento da Avenida João Cernach com a Rua Paulo da Silva Nunes, no bairro Paineiras.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo copom após a vítima procurar ajuda nas proximidades do Corpo de Bombeiros. No local, o homem relatou que seguia pela Avenida João Cernach, no sentido centro–bairro, quando foi surpreendido por três indivíduos.

Segundo o relato, um dos suspeitos estava com uma bicicleta, enquanto outro usava blusa de frio do time Corinthians e boné, aparentando portar um revólver. Durante a ação criminosa, os assaltantes exigiram a motocicleta e efetuaram um disparo de arma de fogo para o alto, fugindo em seguida em direção ao bairro São Conrado.

A vítima, bastante abalada, não conseguiu informar inicialmente a placa do veículo. Posteriormente, em sua residência, os policiais identificaram a motocicleta como uma Honda Biz, cor azul, ano 2005.

O homem informou ainda que há câmeras de monitoramento nas imediações do Corpo de Bombeiros, por onde os suspeitos possivelmente passaram após o crime. A Polícia Militar fez contato com o copom, sendo orientada de que a análise das imagens ocorre apenas em horário administrativo. A ocorrência foi registrada como roubo a motocicleta.

