Um homem foi vítima de roubo à motocicleta na noite desta segunda-feira (2), em Birigui. O crime ocorreu por volta das 21h23, no cruzamento da Avenida João Cernach com a Rua Paulo da Silva Nunes, no bairro Paineiras.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo copom após a vítima procurar ajuda nas proximidades do Corpo de Bombeiros. No local, o homem relatou que seguia pela Avenida João Cernach, no sentido centro–bairro, quando foi surpreendido por três indivíduos.
Segundo o relato, um dos suspeitos estava com uma bicicleta, enquanto outro usava blusa de frio do time Corinthians e boné, aparentando portar um revólver. Durante a ação criminosa, os assaltantes exigiram a motocicleta e efetuaram um disparo de arma de fogo para o alto, fugindo em seguida em direção ao bairro São Conrado.
A vítima, bastante abalada, não conseguiu informar inicialmente a placa do veículo. Posteriormente, em sua residência, os policiais identificaram a motocicleta como uma Honda Biz, cor azul, ano 2005.
O homem informou ainda que há câmeras de monitoramento nas imediações do Corpo de Bombeiros, por onde os suspeitos possivelmente passaram após o crime. A Polícia Militar fez contato com o copom, sendo orientada de que a análise das imagens ocorre apenas em horário administrativo. A ocorrência foi registrada como roubo a motocicleta.
