Uma manutenção preventiva programada para esta terça-feira (3) na Estação de Captação de Água Bruta do Ribeirão Baixotes pode comprometer o abastecimento de água em cerca de 65 bairros de Birigui, abrangendo regiões dos setores Sul e Norte do município.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o serviço terá início às 7h, com previsão de conclusão por volta das 13h. Durante esse intervalo, tanto a captação quanto o tratamento da água serão temporariamente interrompidos.
A intervenção consiste na limpeza dos crivos — equipamentos responsáveis pela macrofiltragem da água bruta — instalados nas adutoras que conduzem a água até as bombas centrífugas, que posteriormente enviam o volume captado para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Segundo a pasta, os dispositivos são fundamentais para proteger o funcionamento das bombas.
Durante o período da manutenção, a Prefeitura orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente, evitando desperdícios. Imóveis que possuem caixa d’água dimensionada conforme as normas técnicas não devem sentir os efeitos da interrupção no fornecimento.
Bairros que podem ser afetados
Setor Sul:
Residencial Capuano, Novo Jardim Stábile, Vila Izabel Marin, Jardim Jussara Maria, Jardim Toselar e adjacências, Jardim Vista Alegre, Vila Angélica, Parque São Vicente e adjacências, Jardim Bolelli, Bosque da Saúde, Vila Germano, Vila Guarujá, Residencial Manuela, Jardim Guaporé, Residencial Alvorada, Jardim Tangará, São Cristóvão, Jardim Vale do Sol, Residencial Lalucce, Pedro Marin Berbel, Eurico Caetano, Parque das Árvores, Jardim do Trevo, Colinas Park I, Colinas II e Alto do Colinas.
Setor Norte:
Portal da Pérola I, Portal da Pérola II, Portal da Pérola III, Candeias, Residencial São José, Recanto Verde, Residencial Santa Luzia, Acapulco, Atenas, Margareth Vargas e Dom Pedro, João Crevelaro, Mônaco, Jardim Popi, Parque Residencial América, Flamengo, Parque das Nações, Parque Residencial Nelson Calixto, Jardim São Braz, Jardim Silvares, São Conrado, Monte Libano, Residencial Prefeito Mario Crem dos Santos, Tereza Maria Barbieri, Vila Moimás, Jardim Paraíso, Vila Xavier, Cidade Jardim, Vila Giampietro e Quemil.
