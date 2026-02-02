Uma manutenção preventiva programada para esta terça-feira (3) na Estação de Captação de Água Bruta do Ribeirão Baixotes pode comprometer o abastecimento de água em cerca de 65 bairros de Birigui, abrangendo regiões dos setores Sul e Norte do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o serviço terá início às 7h, com previsão de conclusão por volta das 13h. Durante esse intervalo, tanto a captação quanto o tratamento da água serão temporariamente interrompidos.

A intervenção consiste na limpeza dos crivos — equipamentos responsáveis pela macrofiltragem da água bruta — instalados nas adutoras que conduzem a água até as bombas centrífugas, que posteriormente enviam o volume captado para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Segundo a pasta, os dispositivos são fundamentais para proteger o funcionamento das bombas.