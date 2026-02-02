O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça, divulgou na última semana, a existência de um ato de concentração relacionado à aquisição da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda pela Viação Piracicabana, companhia pertencente ao Grupo Comporte.

Com a operação, a Reunidas Paulista que já integrava o grupo empresarial ligado à família de Constantino de Oliveira, fundador da companhia aérea GOL, passará a ter seu controle majoritário concentrado na Viação Piracicabana, atualmente a principal empresa do conglomerado no segmento rodoviário.

A formalização do ato foi publicada no Diário Oficial da União, por meio do Edital nº 70, de 26 de janeiro de 2026, conforme previsto no artigo 53, parágrafo 2º, da Lei nº 12.529/2011.