O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça, divulgou na última semana, a existência de um ato de concentração relacionado à aquisição da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda pela Viação Piracicabana, companhia pertencente ao Grupo Comporte.
Com a operação, a Reunidas Paulista que já integrava o grupo empresarial ligado à família de Constantino de Oliveira, fundador da companhia aérea GOL, passará a ter seu controle majoritário concentrado na Viação Piracicabana, atualmente a principal empresa do conglomerado no segmento rodoviário.
A formalização do ato foi publicada no Diário Oficial da União, por meio do Edital nº 70, de 26 de janeiro de 2026, conforme previsto no artigo 53, parágrafo 2º, da Lei nº 12.529/2011.
Segundo o documento, a natureza da operação é a aquisição de controle, envolvendo o setor de transporte rodoviário coletivo de passageiros em linhas intermunicipais de itinerário fixo, fora de regiões metropolitanas, conforme classificação CNAE 4922-1/01. A representação jurídica das partes é feita pelos advogados Daniel Elias do Nascimento e Luciano Benetti Timm.
A Reunidas Paulista possui trajetória marcante no transporte rodoviário brasileiro. Fundada em 1948, a empresa ganhou destaque nacional tornando-se referência em inovação e conforto no setor.
Nos anos 1980, a companhia transferiu sua sede administrativa para Araçatuba, estratégia que permitiu maior proximidade com suas principais rotas operacionais e consolidou a presença da empresa no interior paulista.
