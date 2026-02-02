A semana será de tempo instável em Araçatuba e em boa parte do interior paulista. De acordo com o radar meteorológico do IPMet, da Unesp de Bauru, há previsão de chuva ao longo de todo o período entre esta segunda-feira (2) e o próximo domingo (8), com volume acumulado que pode ultrapassar os 100 milímetros.
O destaque fica para esta terça-feira (3), quando os modelos indicam a possibilidade de chuva intensa, com acumulados que podem chegar a 60 milímetros em um curto intervalo de tempo, o que eleva o risco de alagamentos e transtornos urbanos.
Diante desse cenário, a orientação é para que a população redobre a atenção, especialmente em áreas com histórico de enchentes, evitando transitar por vias alagadas e mantendo cuidados extras no trânsito. Também é recomendável atenção a quedas de galhos, postes e possíveis interrupções pontuais no fornecimento de energia.
Mesmo com a presença frequente das chuvas, as temperaturas seguem elevadas. Em Araçatuba, as máximas devem oscilar entre 31°C e 32°C ao longo da semana, enquanto as madrugadas permanecem mais amenas, com mínimas entre 21°C e 22°C.
No restante do estado de São Paulo, o cenário é semelhante. A previsão indica instabilidade persistente, principalmente nas regiões Oeste e Noroeste. Áreas como Presidente Prudente e São José do Rio Preto também devem registrar volumes significativos de chuva nos próximos dias, acompanhados de calor e alta umidade, conforme apontam os principais institutos meteorológicos.
A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, o que mantém o alerta para pancadas fortes, principalmente no período da tarde e da noite.
