A semana será de tempo instável em Araçatuba e em boa parte do interior paulista. De acordo com o radar meteorológico do IPMet, da Unesp de Bauru, há previsão de chuva ao longo de todo o período entre esta segunda-feira (2) e o próximo domingo (8), com volume acumulado que pode ultrapassar os 100 milímetros.

O destaque fica para esta terça-feira (3), quando os modelos indicam a possibilidade de chuva intensa, com acumulados que podem chegar a 60 milímetros em um curto intervalo de tempo, o que eleva o risco de alagamentos e transtornos urbanos.

Diante desse cenário, a orientação é para que a população redobre a atenção, especialmente em áreas com histórico de enchentes, evitando transitar por vias alagadas e mantendo cuidados extras no trânsito. Também é recomendável atenção a quedas de galhos, postes e possíveis interrupções pontuais no fornecimento de energia.