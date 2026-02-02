03 de fevereiro de 2026
SALÁRIOS DE R$ 2.500

Balcão de Empregos oferece quase 300 vagas em frigorífico

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Processo acontece no dia 10 e busca profissionais para unidade da Marfrig
Processo acontece no dia 10 e busca profissionais para unidade da Marfrig

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, anunciou a realização de um processo seletivo com 280 oportunidades de emprego destinadas ao Frigorífico Marfrig, localizado em Promissão.

A seleção está marcada para o dia 10 de fevereiro, das 9h às 12h, e será realizada no Balcão de Empregos, situado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

A Marfrig, empresa de atuação internacional no segmento de proteína bovina e referência na produção de hambúrgueres, busca profissionais para os seguintes cargos:

Funções, vagas e salários

  • Desossador – 30 vagas – Salário a partir de R$ 2.540,06
  • Magarefe – 30 vagas – Salário a partir de R$ 2.540,06
  • Faqueiro – 60 vagas – Salário a partir de R$ 2.103,57
  • Refilador – 60 vagas – Salário a partir de R$ 2.103,57
  • Auxiliar operacional – 100 vagas – Salário não informado – Não exige experiência

Requisitos

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

  • Ensino fundamental completo;
  • Disponibilidade de horários;
  • Disponibilidade para mudança de município;
  • Experiência registrada em carteira (exceto para auxiliar operacional).

