A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, anunciou a realização de um processo seletivo com 280 oportunidades de emprego destinadas ao Frigorífico Marfrig, localizado em Promissão.
A seleção está marcada para o dia 10 de fevereiro, das 9h às 12h, e será realizada no Balcão de Empregos, situado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.
A Marfrig, empresa de atuação internacional no segmento de proteína bovina e referência na produção de hambúrgueres, busca profissionais para os seguintes cargos:
Funções, vagas e salários
- Desossador – 30 vagas – Salário a partir de R$ 2.540,06
- Magarefe – 30 vagas – Salário a partir de R$ 2.540,06
- Faqueiro – 60 vagas – Salário a partir de R$ 2.103,57
- Refilador – 60 vagas – Salário a partir de R$ 2.103,57
- Auxiliar operacional – 100 vagas – Salário não informado – Não exige experiência
Requisitos
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
- Ensino fundamental completo;
- Disponibilidade de horários;
- Disponibilidade para mudança de município;
- Experiência registrada em carteira (exceto para auxiliar operacional).
