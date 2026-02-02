A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, anunciou a realização de um processo seletivo com 280 oportunidades de emprego destinadas ao Frigorífico Marfrig, localizado em Promissão.

A seleção está marcada para o dia 10 de fevereiro, das 9h às 12h, e será realizada no Balcão de Empregos, situado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

A Marfrig, empresa de atuação internacional no segmento de proteína bovina e referência na produção de hambúrgueres, busca profissionais para os seguintes cargos:

Funções, vagas e salários

Desossador – 30 vagas – Salário a partir de R$ 2.540,06

Magarefe – 30 vagas – Salário a partir de R$ 2.540,06

Faqueiro – 60 vagas – Salário a partir de R$ 2.103,57

Refilador – 60 vagas – Salário a partir de R$ 2.103,57

Auxiliar operacional – 100 vagas – Salário não informado – Não exige experiência

Requisitos