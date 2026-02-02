03 de fevereiro de 2026
ARAÇATUBA

Golpe silencioso no caixa eletrônico faz mulher perder R$ 4 mil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
CPJ de Araçatuba: criminosos agiram enquanto cartão permanecia preso no terminal bancário


Uma mulher de 67 anos viveu momentos de revolta e surpresa na manhã deste domingo (1º) após ser vítima do conhecido “golpe do caixa eletrônico” em uma agência bancária localizada na Rua Brasil, no bairro São João, em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até o local com a intenção de retirar um extrato bancário. Após seguir as orientações exibidas na tela, a operação não foi concluída. Ela tentou novamente, sem sucesso, e percebeu que outros clientes próximos relatavam dificuldades semelhantes nos terminais.

Ao se dirigir a outro caixa eletrônico, a mulher tentou realizar a operação, quando surgiu a mensagem solicitando a retirada do cartão. No entanto, o cartão acabou ficando preso no interior da máquina, com apenas uma pequena parte visível. Apesar de diversas tentativas, ela não conseguiu removê-lo.

Cerca de dez minutos depois, ainda próxima ao equipamento, a vítima começou a receber notificações em seu celular informando a realização de saques em sua conta corrente. Ao todo, foram feitas três retiradas: duas no valor de R$ 1.000,00 e uma de R$ 2.000,00, totalizando R$ 4 mil.

Desesperada e sem entender como os valores haviam sido sacados, já que o cartão permanecia retido à sua frente, a mulher entrou em contato imediatamente com a central de atendimento do banco, solicitando o bloqueio do cartão e o cancelamento das transações. O caso será investigado.

