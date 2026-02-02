Uma mulher de 67 anos viveu momentos de revolta e surpresa na manhã deste domingo (1º) após ser vítima do conhecido “golpe do caixa eletrônico” em uma agência bancária localizada na Rua Brasil, no bairro São João, em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até o local com a intenção de retirar um extrato bancário. Após seguir as orientações exibidas na tela, a operação não foi concluída. Ela tentou novamente, sem sucesso, e percebeu que outros clientes próximos relatavam dificuldades semelhantes nos terminais.

Ao se dirigir a outro caixa eletrônico, a mulher tentou realizar a operação, quando surgiu a mensagem solicitando a retirada do cartão. No entanto, o cartão acabou ficando preso no interior da máquina, com apenas uma pequena parte visível. Apesar de diversas tentativas, ela não conseguiu removê-lo.