A Comarca de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (5) o primeiro Tribunal do Júri Popular de 2026, no Fórum local. O julgamento é aberto ao público, respeitadas regras rígidas de conduta, e ocorre, como de costume, às quintas-feiras, dia reservado às sessões do Júri na comarca.

No banco dos réus estará Ana Paula da Silva Pinto, acusada pelo Ministério Público de duas tentativas de homicídio qualificadas, tendo como vítimas Marcos Henrique Isac e Rogério Donizete de Lemos. O crime ocorreu em 30 de setembro de 2023, por volta das 14h40, no estabelecimento conhecido como “Bar da Cris”, localizado na Rua Professor Antônio Eufrásio de Toledo, no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a acusada teria se desentendido com a vítima Marcos Henrique Isac, funcionário e frequentador do local, em razão do volume do som ambiente. Após a recusa na venda de bebidas alcoólicas, a ré teria deixado o bar e retornado pouco tempo depois portando uma pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida, escondida sob as vestes.