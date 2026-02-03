A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Birigui informou o adiamento da manutenção preventiva que seria realizada nesta terça-feira (3) na Estação de Captação de Água Bruta, localizada no Ribeirão Baixotes. A decisão foi tomada diante da previsão de instabilidade climática, com possibilidade de chuvas ao longo do dia.
O serviço estava programado para a execução de procedimentos técnicos essenciais ao funcionamento do sistema de abastecimento, como a limpeza dos crivos, equipamentos responsáveis pela macrofiltragem da água captada antes de seu envio ao sistema de bombeamento.
Esses dispositivos integram as adutoras que transportam a água bruta até as bombas centrífugas, responsáveis por encaminhar o volume captado para a Estação de Tratamento de Água (ETA). A manutenção periódica é considerada fundamental para garantir eficiência e segurança no processo.
Segundo a Secretaria, ainda não há uma nova data definida para a realização do trabalho. Assim que o cronograma for reorganizado, a Prefeitura de Birigui informou que fará a comunicação oficial à população, com antecedência.
