Motoristas que trafegam pela rua Santa Terezinha, em Birigui, devem ficar atentos a uma importante alteração no trânsito. A via passou a operar em sentido único de circulação a partir desta terça-feira 3, no trecho que vai da avenida Cidade Jardim até a rua Egídio Navarro.

A mudança foi definida após estudos técnicos e recebeu aval do Conselho Municipal de Trânsito (COMTRAN). Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a medida busca organizar melhor o fluxo de veículos, reduzir conflitos no tráfego e aumentar a segurança de quem circula pela região, seja a pé ou de carro.

Com a nova configuração, a Prefeitura implantou sinalização específica no local para orientar os condutores. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem as placas indicativas e adequem seus trajetos à nova realidade viária.