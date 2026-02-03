Dois homens foram presos por tráfico de drogas na madrugada de terça-feira (3), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A ocorrência teve início após denúncias apontarem que uma residência estaria sendo usada para a comercialização de entorpecentes.

Durante a averiguação, um dos suspeitos foi abordado no momento em que tentava sair do imóvel. Com ele, os policiais localizaram uma quantidade significativa de drogas, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

No interior da casa, outra pessoa também foi detida. No local, a equipe encontrou mais porções de entorpecentes. Segundo a PM, o imóvel apresentava características de uso exclusivo para o tráfico, sem estrutura mínima para moradia.