A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento no município de Auriflama. A ação ocorreu após a equipe receber um chamado para averiguar uma atitude considerada suspeita no bairro Santa Maria.

No local, os policiais foram informados de que o suspeito teria dispensado um objeto em uma valeta de captação de água. Durante as buscas, foi localizada uma sacola contendo 15 porções de crack, todas embaladas para comercialização. Com o abordado, também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 100 em dinheiro.

Em continuidade à ocorrência, a equipe se deslocou até a residência do indivíduo, onde foram encontrados três pés de maconha, além de outros objetos relacionados à prática do tráfico de drogas.