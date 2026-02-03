A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento no município de Auriflama. A ação ocorreu após a equipe receber um chamado para averiguar uma atitude considerada suspeita no bairro Santa Maria.
No local, os policiais foram informados de que o suspeito teria dispensado um objeto em uma valeta de captação de água. Durante as buscas, foi localizada uma sacola contendo 15 porções de crack, todas embaladas para comercialização. Com o abordado, também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 100 em dinheiro.
Em continuidade à ocorrência, a equipe se deslocou até a residência do indivíduo, onde foram encontrados três pés de maconha, além de outros objetos relacionados à prática do tráfico de drogas.
O suspeito foi conduzido ao pronto-socorro para exame de praxe e, posteriormente, apresentado no Distrito Policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.