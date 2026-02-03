A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4 Rivalo 2026 começa de forma diferente, com apenas uma partida isolada nesta terça-feira (3). Comercial Futebol Clube e Clube Atlético Penapolense se enfrentam às 20h, na Arena NicNet/Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Os outros sete confrontos da rodada estão programados para o próximo fim de semana, com jogos marcados para o dia 7 de fevereiro, completando a sequência do campeonato.
Na estreia da competição, o Comercial somou um ponto fora de casa ao empatar em 1 a 1 com o Esporte Clube Suzano, no Estádio Francisco Marques Figueira. A equipe ribeirão-pretana saiu em desvantagem no placar, mas conseguiu reagir e garantir o empate com gol marcado por João Pigozzo.
Já o Penapolense entra em campo de olho na segunda vitória consecutiva, o que pode render a liderança isolada da Série A4. Atualmente, o time divide a ponta da tabela com Grêmio São-Carlense, Inter de Bebedouro e Jabaquara.
O Comercial atua novamente longe do Estádio Palma Travassos, que não estará disponível devido à realização de um evento de pré-carnaval, impossibilitando a partida em seus domínios. Do outro lado, o técnico Valmir Israel não enfrenta problemas para montar a equipe do Penapolense e chega confiante após o bom desempenho na rodada inicial.
Você pode assistir ao jogo ao vivo e com imagens no vídeo acima.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.