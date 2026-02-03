A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4 Rivalo 2026 começa de forma diferente, com apenas uma partida isolada nesta terça-feira (3). Comercial Futebol Clube e Clube Atlético Penapolense se enfrentam às 20h, na Arena NicNet/Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Os outros sete confrontos da rodada estão programados para o próximo fim de semana, com jogos marcados para o dia 7 de fevereiro, completando a sequência do campeonato.

Na estreia da competição, o Comercial somou um ponto fora de casa ao empatar em 1 a 1 com o Esporte Clube Suzano, no Estádio Francisco Marques Figueira. A equipe ribeirão-pretana saiu em desvantagem no placar, mas conseguiu reagir e garantir o empate com gol marcado por João Pigozzo.