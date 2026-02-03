03 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
PENÁPOLIS

Nervosismo entrega passageiro e TOR apreende 9 kg de maconha

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Droga estava escondida em mala no bagageiro externo do coletivo
Um passageiro de ônibus acabou preso por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (2) após uma abordagem realizada pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis.
A ação ocorreu por volta das 9h, no km 295 da rodovia, durante fiscalização de rotina a um ônibus interestadual.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais notaram que o ocupante da poltrona número 39 apresentava comportamento excessivamente nervoso ao perceber a presença da equipe.

Diante da atitude suspeita, os militares realizaram a verificação dos pertences do passageiro. Em uma mala localizada no bagageiro externo do coletivo, foram encontrados dez tijolos de maconha, totalizando cerca de 9 quilos da droga.

O homem foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Penápolis, onde a ocorrência foi registrada.

Apesar de não possuir antecedentes criminais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A droga foi apreendida e será encaminhada para perícia.

