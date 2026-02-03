Um passageiro de ônibus acabou preso por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (2) após uma abordagem realizada pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis.

A ação ocorreu por volta das 9h, no km 295 da rodovia, durante fiscalização de rotina a um ônibus interestadual.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais notaram que o ocupante da poltrona número 39 apresentava comportamento excessivamente nervoso ao perceber a presença da equipe.

Diante da atitude suspeita, os militares realizaram a verificação dos pertences do passageiro. Em uma mala localizada no bagageiro externo do coletivo, foram encontrados dez tijolos de maconha, totalizando cerca de 9 quilos da droga.