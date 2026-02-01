Uilgon Cristiano dos Santos, de 36 anos, morreu na tarde deste sábado (31) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Estrada Vicinal Ângelo Zancaner, em Guararapes. O carro que ele conduzia colidiu com um trator e, em seguida, capotou às margens da via.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou um Volkswagen Gol de cor cinza com sinais evidentes de capotamento.
O condutor já havia sido retirado do interior do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Apesar do resgate, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado após o atendimento. A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica do Instituto de Criminalística.
Durante a averiguação, os policiais encontraram latas de cerveja no interior do automóvel e constataram, após consulta, que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O condutor do trator relatou que trafegava pela vicinal quando percebeu o carro vindo no sentido contrário, ocupando parte do meio da pista. Mesmo tentando desviar para evitar a colisão frontal, ocorreu um impacto lateral. O caso segue sob investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.