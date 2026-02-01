Na noite de sábado (31), uma cabeleireira de 39 anos foi presa em Araçatuba após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada na região da Rua Ugolino Dall’Oca, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Dois de Dezembro, e mobilizou agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 21h após denúncias de veículos estacionados de forma irregular na via. No local, os guardas constataram a infração e solicitaram que os proprietários providenciassem condutores habilitados e em condições legais para a retirada dos automóveis.

Um homem se apresentou para manobrar um dos carros. Já no caso de um Citroën C4 Pallas, a proprietária apareceu em seguida e, de acordo com os agentes, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Mesmo após a oferta de ajuda por parte de terceiros e a orientação para que acionasse um motorista de aplicativo, a mulher se recusou.