Na noite de sábado (31), uma cabeleireira de 39 anos foi presa em Araçatuba após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada na região da Rua Ugolino Dall’Oca, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Dois de Dezembro, e mobilizou agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 21h após denúncias de veículos estacionados de forma irregular na via. No local, os guardas constataram a infração e solicitaram que os proprietários providenciassem condutores habilitados e em condições legais para a retirada dos automóveis.
Um homem se apresentou para manobrar um dos carros. Já no caso de um Citroën C4 Pallas, a proprietária apareceu em seguida e, de acordo com os agentes, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Mesmo após a oferta de ajuda por parte de terceiros e a orientação para que acionasse um motorista de aplicativo, a mulher se recusou.
Ainda conforme o registro policial, a suspeita passou a insultar os agentes e tentou conduzir o veículo por conta própria, sendo abordada novamente poucos metros adiante. Submetida ao teste do etilômetro, o exame apontou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
No momento em que foi informada sobre a condução ao plantão policial, a mulher teria adotado comportamento inadequado, caracterizado como desacato à autoridade. Diante dos fatos, ela foi apresentada ao delegado de plantão e autuada por embriaguez ao volante e desacato, permanecendo à disposição da Justiça para audiência de custódia.
