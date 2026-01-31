A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba divulgou nesta sexta-feira (30) o resultado oficial do 36º Concurso de Contos Cidade de Araçatuba – edição 2025. A homologação dos vencedores foi publicada no Diário Oficial do Município e consagrou escritores da região administrativa e de várias partes do país.

Na Região Administrativa de Araçatuba, o primeiro lugar ficou com Alexandre Sales Mazarin, autor do conto “Tacitamente”, premiado com R$ 3 mil. A segunda colocação foi conquistada por Maria de Fátima Florentino, com a obra “Valente”, que receberá R$ 2 mil. Já o terceiro lugar foi para Aline Cristina Garcia, pelo conto “A onda, mamãe, pula!”, contemplada com R$ 1 mil.

Além dos três primeiros colocados, a comissão julgadora concedeu menção honrosa a outros sete escritores da região, destacando a diversidade temática e a qualidade literária das produções inscritas.

Território Nacional