A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba divulgou nesta sexta-feira (30) o resultado oficial do 36º Concurso de Contos Cidade de Araçatuba – edição 2025. A homologação dos vencedores foi publicada no Diário Oficial do Município e consagrou escritores da região administrativa e de várias partes do país.
Na Região Administrativa de Araçatuba, o primeiro lugar ficou com Alexandre Sales Mazarin, autor do conto “Tacitamente”, premiado com R$ 3 mil. A segunda colocação foi conquistada por Maria de Fátima Florentino, com a obra “Valente”, que receberá R$ 2 mil. Já o terceiro lugar foi para Aline Cristina Garcia, pelo conto “A onda, mamãe, pula!”, contemplada com R$ 1 mil.
Além dos três primeiros colocados, a comissão julgadora concedeu menção honrosa a outros sete escritores da região, destacando a diversidade temática e a qualidade literária das produções inscritas.
Território Nacional
Na categoria Território Nacional, o vencedor foi Anderson Martins Alencar, com o conto “Venha ver os vaga-lumes”, que garantiu o prêmio de R$ 3 mil. O segundo lugar ficou com Schleiden Nunes Pimenta, autor de “As tâmaras que guardei”, premiado com R$ 2 mil. A terceira colocação foi alcançada por Jesiel Soares Silva, com “Dend’água”, que receberá R$ 1 mil.
Outros sete autores de diferentes regiões do Brasil também receberam menção honrosa, reforçando o alcance nacional do concurso.
Para a secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli, o evento é uma importante vitrine para novos talentos e para escritores já consolidados. “O concurso fortalece a literatura local e nacional, além de revelar a alta qualidade artística das obras inscritas”, destacou.
