Um homem de 37 anos, vendedor, identificado apenas pelas iniciais W.D.A., foi preso na noite de sábado (31), em Araçatuba, após se envolver em um acidente de trânsito e acabar descoberto como procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, W.D.A. e uma amiga estavam em uma casa de shows na cidade. Em determinado momento, a mulher foi ao banheiro e, sem avisá-la ou ter autorização, o homem deixou o local conduzindo o veículo dela, um automóvel que não possuía seguro.

Durante o trajeto, o motorista acabou se envolvendo em uma colisão na Rua Oliveira Salazar no bairro São Joaquim. A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência, que envolvia acidente de trânsito e embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.