Um homem de 37 anos, vendedor, identificado apenas pelas iniciais W.D.A., foi preso na noite de sábado (31), em Araçatuba, após se envolver em um acidente de trânsito e acabar descoberto como procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia.
De acordo com o boletim de ocorrência, W.D.A. e uma amiga estavam em uma casa de shows na cidade. Em determinado momento, a mulher foi ao banheiro e, sem avisá-la ou ter autorização, o homem deixou o local conduzindo o veículo dela, um automóvel que não possuía seguro.
Durante o trajeto, o motorista acabou se envolvendo em uma colisão na Rua Oliveira Salazar no bairro São Joaquim. A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência, que envolvia acidente de trânsito e embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ao consultar os dados do condutor, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão civil em aberto, expedido pela Justiça, em razão do não pagamento de pensão alimentícia, com dívida atualizada superior a R$ 25 mil. O mandado previa prisão pelo prazo de 30 dias.
Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Araçatuba, onde a prisão foi formalizada. Ele permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.
