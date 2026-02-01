O Grêmio São-carlense começou o Campeonato Paulista da Série A4 Rivalo 2026 com autoridade. Jogando na noite deste sábado (31), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, a equipe não deu chances ao Araçatuba e venceu por 4 a 1, em uma estreia marcada por superioridade técnica e intensidade do início ao fim.
O time da casa abriu o placar logo aos sete minutos. Após cobrança de falta na área, a defesa afastou parcialmente e Vithor Pará aproveitou a sobra para soltar uma bomba, sem chances de defesa.
O São-carlense seguiu pressionando e quase ampliou aos 22, quando Pedrinho desperdiçou boa oportunidade.
No lance seguinte, porém, a rede balançou. Em cobrança de escanteio pela esquerda, o goleiro Rafael saiu mal, e Gabriel Oliveira apareceu livre na segunda trave para empurrar para o gol.
O Araçatuba conseguiu reagir rapidamente. Ainda aos 22 minutos, Patrik Majeski roubou a bola pela esquerda, entrou na área e serviu Yan, que bateu de primeira para diminuir.
Mesmo com a reação, o AEA sofreu com a falta de opções — eram apenas três jogadores no banco de reservas, o que limitou as alternativas ao longo da partida.
Aos 39 minutos, Felipe Henrique quase empatou de cabeça, mas o goleiro DG salvou em cima da linha.
Antes do intervalo, aos 40, o São-carlense voltou a respirar aliviado.
Após lançamento defensivo, Felipe tentou cortar, acertou o goleiro Rafael, e a bola acabou entrando, configurando gol contra e ampliando para 3 a 1.
Na segunda etapa, o domínio continuou. O São-carlense administrou o jogo e fechou a goleada aos 39 minutos, quando Igor aproveitou rebote do goleiro e bateu forte para dar números finais ao confronto.
Na próxima rodada, o São-carlense enfrenta o Nacional fora de casa, no sábado (7), às 15h. Já o Araçatuba tenta reação diante do Tanabi, no mesmo dia, às 15h30, jogando em casa.
