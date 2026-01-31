02 de fevereiro de 2026
VOLTA ÀS AULAS

Rede estadual inicia ano letivo com novas ações pedagógicas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
I.E. Manoel Bento da Cruz, em Araçatuba
I.E. Manoel Bento da Cruz, em Araçatuba

Os mais de 3,1 milhões de estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo retornam às salas de aula na próxima segunda-feira (2), marcando o início oficial do ano letivo de 2026 em todas as regiões do Estado. Ao todo, são mais de 5 mil escolas estaduais retomando as atividades simultaneamente.

Para este ano, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) preparou uma série de ajustes e ampliações em programas educacionais, com foco na melhoria da aprendizagem, na ampliação do Ensino Médio Técnico, no início do modelo de escolas cívico-militares e no fortalecimento das ações de tutoria e recomposição de aprendizagem.

“Começamos mais um ano letivo com a continuidade de projetos exitosos da pasta, como o Provão Paulista, Prontos pro Mundo e Alfabetiza Juntos SP. Ao mesmo tempo, planejamos novidades que devem impactar positivamente o aprendizado e os indicadores educacionais”, afirmou o secretário estadual da Educação, Renato Feder.

Ensino Médio Técnico: mais vagas e novas formações

A educação profissional segue em expansão na rede estadual. Em 2026, o Ensino Médio Técnico deve alcançar 231 mil matrículas em 2.212 escolas, número significativamente superior ao registrado em 2023, quando havia cerca de 35 mil vagas.

O leque de cursos foi ampliado para 11 opções, incluindo as novas áreas de eletrônica e meio ambiente, além de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. A rede também mantém parcerias com o Senai-SP e o Senac-SP, oferecendo mais de 60 formações complementares.

Estudantes da 2ª e 3ª séries do itinerário técnico participam ainda do Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM). Em 2025, cerca de 10 mil alunos foram contratados por empresas parceiras, com bolsas mensais de até R$ 851,46. A previsão é de abertura de mais 30 mil vagas de estágio até o segundo semestre de 2026.

Escolas cívico-militares entram em funcionamento

Após três rodadas de consulta pública com a comunidade escolar, 100 unidades estaduais passam a adotar o modelo de Escola Cívico-Militar (ECM) neste ano. As escolas estão distribuídas em 89 municípios paulistas e ofertam vagas no Ensino Fundamental e Médio.

As unidades seguem o Currículo Paulista e contam com apoio de monitores na organização, disciplina, acolhimento e promoção de valores cívicos. Os profissionais do programa serão avaliados periodicamente, com base em critérios pedagógicos e de convivência escolar.

Tutoria e recomposição da aprendizagem

Para fortalecer o desempenho em língua portuguesa e matemática, a Seduc-SP ampliará o programa de tutoria para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Nos anos iniciais, o foco é a alfabetização; nos anos finais, o atendimento será voltado a estudantes com maior defasagem nas duas disciplinas.

Do 6º ao 9º ano, o número de escolas participantes passará de 2.800 para 3.400 em todo o Estado. As aulas com tutores ocorrerão no mesmo turno em que o aluno está matriculado.

No Ensino Médio, professores de orientação de estudos contarão com o apoio de estagiários do programa Aluno Monitor do BEEM. Em 2025, mais de 7 mil estudantes da 3ª série atuaram como monitores, e, em 2026, alunos da 1ª à 3ª séries poderão participar. A seleção está prevista para começar em 9 de fevereiro.

Alfabetiza Juntos avança no Estado

A rede estadual inicia o ano letivo mais próxima da meta de 90% dos alunos do 2º ano alfabetizados aos sete anos. Dados da Avaliação de Fluência Leitora, divulgados em janeiro, indicam que 76% dos estudantes já apresentam leitura adequada para a idade.

Desde o início do programa Alfabetiza Juntos SP, em 2023, houve aumento de 50% no número de crianças leitoras, além de redução significativa dos níveis mais críticos de pré-leitura.

Gestão escolar reforçada

A partir deste ano, o número de gestores escolares passa a ser definido conforme o total de alunos atendidos por cada unidade. Todas as escolas terão, no mínimo, um diretor, um coordenador pedagógico e dois agentes de organização escolar. Em unidades maiores, o quadro será ampliado com vice-diretores e mais profissionais de apoio.

A medida busca fortalecer a gestão das escolas estaduais e oferecer melhores condições de acompanhamento pedagógico ao longo do ano letivo.

