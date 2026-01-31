Os mais de 3,1 milhões de estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo retornam às salas de aula na próxima segunda-feira (2), marcando o início oficial do ano letivo de 2026 em todas as regiões do Estado. Ao todo, são mais de 5 mil escolas estaduais retomando as atividades simultaneamente.
Para este ano, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) preparou uma série de ajustes e ampliações em programas educacionais, com foco na melhoria da aprendizagem, na ampliação do Ensino Médio Técnico, no início do modelo de escolas cívico-militares e no fortalecimento das ações de tutoria e recomposição de aprendizagem.
“Começamos mais um ano letivo com a continuidade de projetos exitosos da pasta, como o Provão Paulista, Prontos pro Mundo e Alfabetiza Juntos SP. Ao mesmo tempo, planejamos novidades que devem impactar positivamente o aprendizado e os indicadores educacionais”, afirmou o secretário estadual da Educação, Renato Feder.
Ensino Médio Técnico: mais vagas e novas formações
A educação profissional segue em expansão na rede estadual. Em 2026, o Ensino Médio Técnico deve alcançar 231 mil matrículas em 2.212 escolas, número significativamente superior ao registrado em 2023, quando havia cerca de 35 mil vagas.
O leque de cursos foi ampliado para 11 opções, incluindo as novas áreas de eletrônica e meio ambiente, além de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. A rede também mantém parcerias com o Senai-SP e o Senac-SP, oferecendo mais de 60 formações complementares.
Estudantes da 2ª e 3ª séries do itinerário técnico participam ainda do Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM). Em 2025, cerca de 10 mil alunos foram contratados por empresas parceiras, com bolsas mensais de até R$ 851,46. A previsão é de abertura de mais 30 mil vagas de estágio até o segundo semestre de 2026.
Escolas cívico-militares entram em funcionamento
Após três rodadas de consulta pública com a comunidade escolar, 100 unidades estaduais passam a adotar o modelo de Escola Cívico-Militar (ECM) neste ano. As escolas estão distribuídas em 89 municípios paulistas e ofertam vagas no Ensino Fundamental e Médio.
As unidades seguem o Currículo Paulista e contam com apoio de monitores na organização, disciplina, acolhimento e promoção de valores cívicos. Os profissionais do programa serão avaliados periodicamente, com base em critérios pedagógicos e de convivência escolar.
Tutoria e recomposição da aprendizagem
Para fortalecer o desempenho em língua portuguesa e matemática, a Seduc-SP ampliará o programa de tutoria para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Nos anos iniciais, o foco é a alfabetização; nos anos finais, o atendimento será voltado a estudantes com maior defasagem nas duas disciplinas.
Do 6º ao 9º ano, o número de escolas participantes passará de 2.800 para 3.400 em todo o Estado. As aulas com tutores ocorrerão no mesmo turno em que o aluno está matriculado.
No Ensino Médio, professores de orientação de estudos contarão com o apoio de estagiários do programa Aluno Monitor do BEEM. Em 2025, mais de 7 mil estudantes da 3ª série atuaram como monitores, e, em 2026, alunos da 1ª à 3ª séries poderão participar. A seleção está prevista para começar em 9 de fevereiro.
Alfabetiza Juntos avança no Estado
A rede estadual inicia o ano letivo mais próxima da meta de 90% dos alunos do 2º ano alfabetizados aos sete anos. Dados da Avaliação de Fluência Leitora, divulgados em janeiro, indicam que 76% dos estudantes já apresentam leitura adequada para a idade.
Desde o início do programa Alfabetiza Juntos SP, em 2023, houve aumento de 50% no número de crianças leitoras, além de redução significativa dos níveis mais críticos de pré-leitura.
Gestão escolar reforçada
A partir deste ano, o número de gestores escolares passa a ser definido conforme o total de alunos atendidos por cada unidade. Todas as escolas terão, no mínimo, um diretor, um coordenador pedagógico e dois agentes de organização escolar. Em unidades maiores, o quadro será ampliado com vice-diretores e mais profissionais de apoio.
A medida busca fortalecer a gestão das escolas estaduais e oferecer melhores condições de acompanhamento pedagógico ao longo do ano letivo.
