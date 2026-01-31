Os mais de 3,1 milhões de estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo retornam às salas de aula na próxima segunda-feira (2), marcando o início oficial do ano letivo de 2026 em todas as regiões do Estado. Ao todo, são mais de 5 mil escolas estaduais retomando as atividades simultaneamente.

Para este ano, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) preparou uma série de ajustes e ampliações em programas educacionais, com foco na melhoria da aprendizagem, na ampliação do Ensino Médio Técnico, no início do modelo de escolas cívico-militares e no fortalecimento das ações de tutoria e recomposição de aprendizagem.

“Começamos mais um ano letivo com a continuidade de projetos exitosos da pasta, como o Provão Paulista, Prontos pro Mundo e Alfabetiza Juntos SP. Ao mesmo tempo, planejamos novidades que devem impactar positivamente o aprendizado e os indicadores educacionais”, afirmou o secretário estadual da Educação, Renato Feder.

Ensino Médio Técnico: mais vagas e novas formações