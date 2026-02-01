O Desportivo Brasil evitou a derrota ao arrancar um empate por 1 a 1 com o Bandeirante na tarde deste sábado (31), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. A partida marcou a abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3 e foi disputada do início ao fim, com alternância de domínio e emoção até os minutos finais.

O time visitante saiu na frente ainda no encerramento da primeira etapa. Aos 45 minutos, Giovanni se antecipou à marcação após falha defensiva, aproveitou a sobra dentro da área e finalizou com precisão para colocar o Bandeirante em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o Desportivo Brasil voltou com postura mais ofensiva. A equipe aumentou a posse de bola, passou a pressionar no campo adversário e criou chances principalmente em arremates de fora da área e cruzamentos constantes.