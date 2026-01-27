Vários leitores da Folha da Região e munícipes que acompanham as redes sociais procuraram a redação nos últimos dias para relatar dificuldades na obtenção da isenção do IPTU referente ao exercício de 2026, cujas parcelas começaram a vencer nesta semana, nos dias 26, 27 e 28.
Segundo os contribuintes, muitos foram pegos de surpresa ao receberem os carnês, mesmo acreditando ter direito ao benefício.
Diante da repercussão, a Prefeitura de Birigui divulgou um vídeo oficial nesta terça-feira (27) e em entrevista a uma rádio na cidade, Fernanda Zonta, Secretaria adjunta de finanças reiterou que o prazo regular para solicitar a isenção do IPTU 2026 se encerrou em 31 de outubro de 2025, conforme prevê a legislação municipal. Ainda assim, a administração informou que decidiu estender o prazo para recurso do lançamento, como forma de atender os contribuintes que se enquadram nos requisitos legais.
De acordo com ela, quem tem direito à isenção e recebeu o carnê pode recorrer do lançamento até o dia 24 de fevereiro de 2026. O pedido deve ser feito presencialmente, mediante apresentação da documentação exigida.
Quem tem direito
Têm direito à isenção do IPTU e das taxas municipais os proprietários ou usufrutuários de imóvel residencial que sejam aposentados ou pensionistas do INSS ou do BiriguiPrev, além de beneficiários de renda mensal vitalícia, desde que o imóvel seja utilizado como residência própria e possua área construída de até 70 metros quadrados.
Também podem solicitar o benefício pessoas com doenças malignas, deficiência física, incapacidade para o trabalho, menores órfãos, usufrutuários e idosos com mais de 65 anos, desde que possuam apenas um imóvel e renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
A Prefeitura destaca ainda que, nos casos de doenças crônicas ou terminais, o pedido de isenção pode ser feito a qualquer momento do ano, desde que acompanhado de laudo médico e demais documentos comprobatórios.
Os atendimentos são realizados na Secretaria de Tributação e Fiscalização, localizada na Rua Oswaldo Cruz, 146, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3643-6156.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.