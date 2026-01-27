Vários leitores da Folha da Região e munícipes que acompanham as redes sociais procuraram a redação nos últimos dias para relatar dificuldades na obtenção da isenção do IPTU referente ao exercício de 2026, cujas parcelas começaram a vencer nesta semana, nos dias 26, 27 e 28.

Segundo os contribuintes, muitos foram pegos de surpresa ao receberem os carnês, mesmo acreditando ter direito ao benefício.

Diante da repercussão, a Prefeitura de Birigui divulgou um vídeo oficial nesta terça-feira (27) e em entrevista a uma rádio na cidade, Fernanda Zonta, Secretaria adjunta de finanças reiterou que o prazo regular para solicitar a isenção do IPTU 2026 se encerrou em 31 de outubro de 2025, conforme prevê a legislação municipal. Ainda assim, a administração informou que decidiu estender o prazo para recurso do lançamento, como forma de atender os contribuintes que se enquadram nos requisitos legais.