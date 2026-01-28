A Polícia Militar do Estado de São Paulo, em ação conjunta com o Gaeco, deflagrou na tarde de terça-feira (27) a Operação “Fundo de Quintal”, considerada uma das mais complexas já realizadas em Araçatuba e a primeira grande operação de 2026 no município. A ofensiva teve como alvo uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, refino de entorpecentes e lavagem de dinheiro.
A Folha da Região teve acesso exclusivo ao vídeo do momento exato do cumprimento do mandado de busca em uma das residências investigadas. As imagens mostram a entrada estratégica das equipes policiais no imóvel onde funcionava o laboratório de refino de drogas, no bairro Jardim Nova York, região nobre da cidade.
A operação teve início por volta das 13h de terça-feira e mobilizou aproximadamente 40 policiais em 14 viaturas, envolvendo equipes do 12º Baep, Força Tática, Rádio Patrulha, além do apoio do drone da Polícia Militar, que foi fundamental para o monitoramento aéreo, posicionamento das equipes e realização do cerco, impedindo a fuga dos suspeitos.
De acordo com a Polícia Militar, o trabalho é resultado de uma investigação que durou cerca de oito meses, conduzida pelo serviço de inteligência da PM em conjunto com o Gaeco. Com base em informações consideradas robustas, as forças de segurança aguardaram o momento em que os três alvos da investigação estivessem reunidos na residência principal, onde ocorria o refino do entorpecente, para então executar a ação.
Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão simultâneos, estratégia adotada para evitar qualquer tipo de reação ou destruição de provas. Durante a ação, os suspeitos ainda tentaram fugir pelos fundos e telhados de imóveis vizinhos, mas acabaram cercados e detidos.
No local, os policiais localizaram e neutralizaram um laboratório de refino de drogas, onde foram apreendidos cerca de 26 quilos de cocaína, além de insumos químicos, drogas diversas, arma de fogo, dinheiro em espécie, veículos e materiais utilizados para o preparo e a embalagem dos entorpecentes.
As diligências se estenderam a outros endereços ligados ao grupo criminoso, resultando também na apreensão de joias, cheques, certificados bancários, máquinas de cartão, aparelhos eletrônicos e uma frota de veículos, incluindo automóveis, motocicletas de alta cilindrada, quadriciclo, moto aquática e reboque - reforçando os indícios de lavagem de dinheiro e a descapitalização da organização criminosa.
Entre os presos, está um indivíduo conhecido por “Boy”, apontado como o cabeça da organização criminosa. Os envolvidos já eram conhecidos nos meios policiais e, segundo as investigações, mantinham atividades paralelas para ocultar a origem ilícita dos recursos, como loja de roupas, garagem de veículos e até participação política - um deles foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2024 em Araçatuba.
Uma mulher, apontada como namorada de um dos investigados, foi localizada em uma casa de luxo em um condomínio da cidade. Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), prestou esclarecimentos e acabou sendo liberada.
Na manhã desta quarta-feira (28), o coronel Marcos Rogério, comandante do CPI, destacou a precisão técnica dos policiais envolvidos, ressaltando a importância do uso de drones no apoio às ações estratégicas da PM no combate diário ao crime organizado.
“Reafirmamos o nosso compromisso, desde quando chegamos aqui, com o combate intenso ao crime organizado e a qualquer tipo de crime em nossa cidade e região. A população pode ficar tranquila que a Polícia Militar seguirá atuante e atenta a qualquer movimento de criminosos”, afirmou o coronel Marcos Rogério. O major Takahashi e o capitão Calestini, da Força Tática, acompanharam a entrevista.
O registro da ocorrência na CPJ foi finalizado pouco depois das 3h da madrugada, encerrando uma operação que se estendeu por mais de 14 horas ininterruptas. Os três indivíduos presos permaneceram à disposição da Justiça e aguardavam audiência de custódia nesta quarta-feira (28).
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.