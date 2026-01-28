A Polícia Militar do Estado de São Paulo, em ação conjunta com o Gaeco, deflagrou na tarde de terça-feira (27) a Operação “Fundo de Quintal”, considerada uma das mais complexas já realizadas em Araçatuba e a primeira grande operação de 2026 no município. A ofensiva teve como alvo uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, refino de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

A Folha da Região teve acesso exclusivo ao vídeo do momento exato do cumprimento do mandado de busca em uma das residências investigadas. As imagens mostram a entrada estratégica das equipes policiais no imóvel onde funcionava o laboratório de refino de drogas, no bairro Jardim Nova York, região nobre da cidade.

A operação teve início por volta das 13h de terça-feira e mobilizou aproximadamente 40 policiais em 14 viaturas, envolvendo equipes do 12º Baep, Força Tática, Rádio Patrulha, além do apoio do drone da Polícia Militar, que foi fundamental para o monitoramento aéreo, posicionamento das equipes e realização do cerco, impedindo a fuga dos suspeitos.