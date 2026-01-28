28 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ALVO

Da urna à prisão: investigado na “Fundo de Quintal” foi candidato

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan | Folha da Região
Casa onde um dos presos foi localizado juntamente com comparsas
Casa onde um dos presos foi localizado juntamente com comparsas

Um dos alvos presos durante a Operação “Fundo de Quintal”, deflagrada na terça-feira (27), chama atenção não apenas pela ligação com o tráfico de drogas, mas também por seu passado recente na política local. Identificado pelas iniciais E.M., de 38 anos, o homem concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 pelo partido Solidariedade.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, E.M. obteve 862 votos, ficando em terceiro lugar na disputa, atrás de Luis Boatto, que somou 2.793 votos, e Arlindo Araújo, com 1.563. O número de votos o colocaria como primeiro suplente, porém o cenário foi alterado após o indeferimento de sua candidatura, motivado por uma condenação anterior por tráfico de drogas, já existente à época do registro.

Ainda conforme informações oficiais, o único bem declarado pelo então candidato foi uma motocicleta Honda CB 500X, avaliada em R$ 40 mil.

No contexto da investigação, E.M. é apontado como integrante da organização criminosa desarticulada pela operação, com atuação ligada à logística e ao refino do entorpecente, funções consideradas estratégicas dentro do esquema de tráfico.

A Operação “Fundo de Quintal”, conduzida pelas forças de segurança, revelou uma estrutura organizada responsável pelo preparo e distribuição de drogas no município, evidenciando como o crime organizado tentava, inclusive, se infiltrar em outros espaços da sociedade.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários