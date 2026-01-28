Um dos alvos presos durante a Operação “Fundo de Quintal”, deflagrada na terça-feira (27), chama atenção não apenas pela ligação com o tráfico de drogas, mas também por seu passado recente na política local. Identificado pelas iniciais E.M., de 38 anos, o homem concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 pelo partido Solidariedade.
Segundo dados da Justiça Eleitoral, E.M. obteve 862 votos, ficando em terceiro lugar na disputa, atrás de Luis Boatto, que somou 2.793 votos, e Arlindo Araújo, com 1.563. O número de votos o colocaria como primeiro suplente, porém o cenário foi alterado após o indeferimento de sua candidatura, motivado por uma condenação anterior por tráfico de drogas, já existente à época do registro.
Ainda conforme informações oficiais, o único bem declarado pelo então candidato foi uma motocicleta Honda CB 500X, avaliada em R$ 40 mil.
No contexto da investigação, E.M. é apontado como integrante da organização criminosa desarticulada pela operação, com atuação ligada à logística e ao refino do entorpecente, funções consideradas estratégicas dentro do esquema de tráfico.
A Operação “Fundo de Quintal”, conduzida pelas forças de segurança, revelou uma estrutura organizada responsável pelo preparo e distribuição de drogas no município, evidenciando como o crime organizado tentava, inclusive, se infiltrar em outros espaços da sociedade.
