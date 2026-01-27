A atuação cirúrgica da Polícia Militar, em conjunto com o Gaeco, resultou em um dos maiores golpes recentes contra o crime organizado em Araçatuba. A operação, realizada na tarde desta terça-feira (27), mobilizou cerca de 30 policiais, 14 viaturas e contou com o apoio estratégico do drone da PM. O foco foi identificar e prender financiadores do tráfico de drogas, além de desarticular toda a estrutura logística da quadrilha.
Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão simultâneos, atingindo residências localizadas em bairros nobres de Araçatuba, além de um rancho, um condomínio de luxo e outras casas utilizadas pela organização criminosa. Em uma dessas ações, no bairro Nova York, na Rua Vitor Meireles, os policiais localizaram uma residência de alto padrão que funcionava como uma verdadeira refinaria de entorpecentes. Participaram equipes do 12º Baep, Força Tática e policiais do patrulhamento ostensivo.
No local, foram apreendidos mais de 20 quilos de drogas, entre cocaína já refinada e material ainda em processamento, além de uma prensa mecânica e diversos equipamentos utilizados no refino. Outro endereço, ligado à distribuição dos entorpecentes, também armazenava drogas prontas para a comercialização.
Durante a operação, a polícia apreendeu ainda veículos de luxo, joias, relógios, uma moto aquática, um quadriciclo e valores expressivos: R$ 20 mil em depósito bancário e aproximadamente R$ 6,7 mil em dinheiro vivo.
Os investigados, que já possuíam passagens pela polícia, tentaram fugir no momento da abordagem, mas as residências já estavam cercadas pela Polícia Militar. Eles foram detidos e conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Além dos três homens acusados de envolvimento direto no esquema, uma mulher, namorada de um dos suspeitos, também foi levada para prestar esclarecimentos.
“Realmente, a operação da PM com o Gaeco conseguiu efetivamente estrangular o crime organizado aqui em Araçatuba, em especial essa quadrilha que realizava o refino de entorpecentes na cidade”, destacou o capitão Calestini, da Força Tática.
A equipe de reportagem acompanhou toda a operação, desde a ação no bairro Nova York até a CPJ, onde autoridades da Polícia Militar concederam entrevista à imprensa, entre elas o capitão Calestini, o coronel Marcos Lemes e o major Takahashi. A ocorrência ainda estava sendo formalmente apresentada à autoridade policial, e novos detalhes devem ser divulgados nas próximas horas.
