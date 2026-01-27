A atuação cirúrgica da Polícia Militar, em conjunto com o Gaeco, resultou em um dos maiores golpes recentes contra o crime organizado em Araçatuba. A operação, realizada na tarde desta terça-feira (27), mobilizou cerca de 30 policiais, 14 viaturas e contou com o apoio estratégico do drone da PM. O foco foi identificar e prender financiadores do tráfico de drogas, além de desarticular toda a estrutura logística da quadrilha.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão simultâneos, atingindo residências localizadas em bairros nobres de Araçatuba, além de um rancho, um condomínio de luxo e outras casas utilizadas pela organização criminosa. Em uma dessas ações, no bairro Nova York, na Rua Vitor Meireles, os policiais localizaram uma residência de alto padrão que funcionava como uma verdadeira refinaria de entorpecentes. Participaram equipes do 12º Baep, Força Tática e policiais do patrulhamento ostensivo.

No local, foram apreendidos mais de 20 quilos de drogas, entre cocaína já refinada e material ainda em processamento, além de uma prensa mecânica e diversos equipamentos utilizados no refino. Outro endereço, ligado à distribuição dos entorpecentes, também armazenava drogas prontas para a comercialização.