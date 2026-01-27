Um engenheiro civil, de 31 anos, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após a morte de sua cachorra da raça Spitz Alemão, atropelada na última sexta-feira (23), no Condomínio Alphaville, em Araçatuba.
Segundo o relato, o atropelamento ocorreu no período da manhã e teria sido provocado por uma motocicleta utilizada por um funcionário de uma empresa terceirizada responsável pela coleta de lixo no condomínio. O tutor afirma que o trabalhador, em vez de recolher os resíduos, conduziu o veículo em direção ao animal.
Pessoas que atuavam em uma obra nas proximidades presenciaram o ocorrido e confirmaram a dinâmica do atropelamento. A esposa do engenheiro ouviu os latidos de dor, correu para socorrer a cadela e a levou para atendimento, mas, apesar dos esforços, o animal não resistiu e morreu horas depois.
O funcionário envolvido alegou não ter visto o cão no momento do acidente. No entanto, o tutor afirma que imagens das câmeras de segurança do condomínio contradizem essa versão. De acordo com o boletim de ocorrência, os vídeos indicariam que o motociclista teria avistado o animal e acelerado, deixando o local sem concluir o serviço.
O responsável pela empresa terceirizada esteve na residência da família para ouvir o relato e informou que o funcionário foi afastado preventivamente. A Polícia Civil investiga o caso e irá analisar as imagens para verificar se houve intenção no atropelamento.
