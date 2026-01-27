Um engenheiro civil, de 31 anos, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após a morte de sua cachorra da raça Spitz Alemão, atropelada na última sexta-feira (23), no Condomínio Alphaville, em Araçatuba.

Segundo o relato, o atropelamento ocorreu no período da manhã e teria sido provocado por uma motocicleta utilizada por um funcionário de uma empresa terceirizada responsável pela coleta de lixo no condomínio. O tutor afirma que o trabalhador, em vez de recolher os resíduos, conduziu o veículo em direção ao animal.

Pessoas que atuavam em uma obra nas proximidades presenciaram o ocorrido e confirmaram a dinâmica do atropelamento. A esposa do engenheiro ouviu os latidos de dor, correu para socorrer a cadela e a levou para atendimento, mas, apesar dos esforços, o animal não resistiu e morreu horas depois.