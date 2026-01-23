23 de janeiro de 2026
FUTURO DO CANARINHO

AEA convoca assembleia para debater possível adoção do modelo SAF

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Gabriel Rocha/Divulgação
Conselho avalia mudança estrutural e marca reunião decisiva para discutir futuro administrativo do clube
A Associação Esportiva Araçatuba deu início a um processo que pode redefinir os rumos administrativos do clube. Em movimentação recente, o Conselho Deliberativo decidiu convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar da possibilidade de adesão ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A decisão foi amadurecida após um encontro informal entre conselheiros realizado na última quarta-feira e formalizada nesta sexta-feira (23), por meio de edital assinado pelo presidente do Conselho, Márcio Romano. A assembleia está marcada para o dia 28 de janeiro, com primeira chamada prevista para as 19h30.

O encontro terá como foco a apresentação detalhada do projeto de SAF, que será colocado em discussão entre os conselheiros. A proposta passará por análise técnica e institucional, permitindo questionamentos, ponderações e avaliação dos possíveis reflexos na gestão, no patrimônio e no futuro esportivo da AEA.

De acordo com o Conselho, a condução do processo tem como premissa a proteção da identidade do clube, sua história e os direitos adquiridos pela associação ao longo dos anos. A votação sobre o tema só ocorrerá caso o debate avance para um entendimento entre os conselheiros, sendo realizada de forma aberta.

A diretoria classifica o momento como estratégico e garante que todas as etapas serão conduzidas com responsabilidade e transparência.

