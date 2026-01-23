A Associação Esportiva Araçatuba deu início a um processo que pode redefinir os rumos administrativos do clube. Em movimentação recente, o Conselho Deliberativo decidiu convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar da possibilidade de adesão ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
A decisão foi amadurecida após um encontro informal entre conselheiros realizado na última quarta-feira e formalizada nesta sexta-feira (23), por meio de edital assinado pelo presidente do Conselho, Márcio Romano. A assembleia está marcada para o dia 28 de janeiro, com primeira chamada prevista para as 19h30.
O encontro terá como foco a apresentação detalhada do projeto de SAF, que será colocado em discussão entre os conselheiros. A proposta passará por análise técnica e institucional, permitindo questionamentos, ponderações e avaliação dos possíveis reflexos na gestão, no patrimônio e no futuro esportivo da AEA.
De acordo com o Conselho, a condução do processo tem como premissa a proteção da identidade do clube, sua história e os direitos adquiridos pela associação ao longo dos anos. A votação sobre o tema só ocorrerá caso o debate avance para um entendimento entre os conselheiros, sendo realizada de forma aberta.
A diretoria classifica o momento como estratégico e garante que todas as etapas serão conduzidas com responsabilidade e transparência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.