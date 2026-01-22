22 de janeiro de 2026
ESTAVA FORAGIDO

Ex-chefe jurídico da Prefeitura de Andradina é preso por desvio

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Policia Civil
Condenado por peculato, ex-servidor foi localizado em condomínio de alto padrão após meses foragido
A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (21), o ex-coordenador do Departamento Jurídico da Prefeitura de Andradina, condenado a seis anos de prisão por desvio de recursos públicos. O homem era considerado foragido da Justiça desde meados de 2025.

Segundo as investigações, João Henrique Prado Garcia, de 47 anos, foi condenado em instâncias superiores pelo crime de peculato, cometido quando ocupava o cargo público no ano de 2010. À época, ele teria se apropriado de mais de R$ 100 mil referentes a valores que o município deveria repassar após decisões judiciais.

Com o avanço do processo e a confirmação da condenação, foi expedido mandado de prisão, determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto. Desde julho de 2025, o ex-servidor vinha sendo procurado pelas autoridades.

Na quarta-feira, informações levantadas pela Polícia Civil indicaram que o condenado havia retornado à cidade e estava escondido em sua própria residência, localizada em um condomínio de alto padrão. As equipes foram até o local, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão.

Após ser detido, o ex-coordenador foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

