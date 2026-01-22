A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (21), o ex-coordenador do Departamento Jurídico da Prefeitura de Andradina, condenado a seis anos de prisão por desvio de recursos públicos. O homem era considerado foragido da Justiça desde meados de 2025.

Segundo as investigações, João Henrique Prado Garcia, de 47 anos, foi condenado em instâncias superiores pelo crime de peculato, cometido quando ocupava o cargo público no ano de 2010. À época, ele teria se apropriado de mais de R$ 100 mil referentes a valores que o município deveria repassar após decisões judiciais.

Com o avanço do processo e a confirmação da condenação, foi expedido mandado de prisão, determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto. Desde julho de 2025, o ex-servidor vinha sendo procurado pelas autoridades.