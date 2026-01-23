Um trabalho de investigação digital conduzido pela hacker ética Vitória Okida, de 25 anos, em conjunto com amigas que atuam no monitoramento de ambientes virtuais, foi fundamental para evitar um possível ataque a uma escola de Santo Antônio do Aracanguá. O caso envolveu um adolescente de 17 anos, de Araçatuba, que estaria planejando uma ação violenta por meio de plataformas online ligadas a grupos extremistas.
Segundo as informações apuradas, Vitória recebeu indícios de que um jovem estaria fazendo ameaças e, diante da gravidade do conteúdo, decidiu aprofundar a apuração para verificar a veracidade do plano. Após alguns dias de monitoramento, a hacker confirmou que o adolescente participava de um grupo extremista conhecido como “Salvacion”, no qual mensagens com teor violento indicavam a intenção de cometer um ataque contra uma unidade escolar.
Ao constatar a existência de um planejamento concreto, a investigadora comunicou imediatamente as autoridades policiais, repassando todo o material coletado. A denúncia resultou na atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que cumpriu mandado de busca e apreensão no último dia 10 de dezembro contra o adolescente.
Durante as diligências, os policiais apreenderam todos os aparelhos eletrônicos do menor e localizaram aproximadamente 1 terabyte de arquivos contendo pornografia infantil, material que, segundo a investigação, estaria sendo comercializado. O jovem foi identificado após o rastreamento de uma chave Pix utilizada para receber pagamentos ilícitos relacionados ao conteúdo criminoso.
Diante dos fatos, o adolescente permanece sob monitoramento das autoridades, enquanto as investigações seguem em andamento para apurar a extensão dos crimes e a possível participação de outras pessoas.
Grupos extremistas e o aliciamento de adolescentes
O caso reacende o alerta sobre a atuação de grupos extremistas no aliciamento de adolescentes em ambientes digitais, utilizando fóruns fechados, plataformas criptografadas e redes sociais para disseminar discursos de ódio, violência e crimes graves. Segundo especialistas, essas organizações costumam explorar fragilidades emocionais, isolamento social e conflitos pessoais para promover a radicalização de jovens.
As investigações sobre esse tipo de grupo já vinham sendo conduzidas pelas forças de segurança, inclusive após ameaças direcionadas a uma delegada responsável pelo acompanhamento dessas organizações, o que intensificou o monitoramento policial no ambiente virtual.
Importância da denúncia e da vigilância digital
O trabalho realizado por Vitória Okida evidencia a importância da denúncia responsável e da vigilância digital preventiva como ferramentas fundamentais no combate a crimes virtuais e na proteção de crianças e adolescentes. Autoridades reforçam que qualquer sinal de ameaça deve ser comunicado imediatamente aos órgãos competentes.
O caso segue sob sigilo, conforme determina a legislação, e novas informações poderão ser divulgadas à medida que as investigações avancem.
Alerta aos pais e responsáveis
Ao comentar o caso, a hacker ética Vitória Okida deixou um recado direto aos pais e responsáveis por adolescentes, reforçando a importância do acompanhamento da vida digital dos filhos.
Segundo ela, muitos grupos extremistas e criminosos atuam de forma silenciosa em aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Telegram e fóruns fechados, utilizando linguagem disfarçada para atrair jovens.
“Os pais precisam entender que o celular não é apenas um meio de conversa. É uma porta de entrada para grupos perigosos. Acompanhar, conversar e orientar os filhos sobre com quem eles falam e o que consomem na internet pode evitar tragédias”, alertou.
Vitória também destacou que mudanças bruscas de comportamento, isolamento excessivo, discursos de ódio ou fascinação por violência devem servir como sinais de atenção.
“Não é invasão, é proteção. O diálogo e a presença dos pais no ambiente digital dos adolescentes fazem toda a diferença”, completou.
As autoridades reforçam que qualquer indício de ameaça, discurso extremista ou conteúdo ilegal deve ser denunciado imediatamente, contribuindo para a segurança de toda a comunidade.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.