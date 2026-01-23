Um trabalho de investigação digital conduzido pela hacker ética Vitória Okida, de 25 anos, em conjunto com amigas que atuam no monitoramento de ambientes virtuais, foi fundamental para evitar um possível ataque a uma escola de Santo Antônio do Aracanguá. O caso envolveu um adolescente de 17 anos, de Araçatuba, que estaria planejando uma ação violenta por meio de plataformas online ligadas a grupos extremistas.

Segundo as informações apuradas, Vitória recebeu indícios de que um jovem estaria fazendo ameaças e, diante da gravidade do conteúdo, decidiu aprofundar a apuração para verificar a veracidade do plano. Após alguns dias de monitoramento, a hacker confirmou que o adolescente participava de um grupo extremista conhecido como “Salvacion”, no qual mensagens com teor violento indicavam a intenção de cometer um ataque contra uma unidade escolar.

Ao constatar a existência de um planejamento concreto, a investigadora comunicou imediatamente as autoridades policiais, repassando todo o material coletado. A denúncia resultou na atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que cumpriu mandado de busca e apreensão no último dia 10 de dezembro contra o adolescente.