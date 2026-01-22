Uma mulher de 21 anos procurou a polícia e relatou ter sido vítima de violência sexual, agressões físicas e restrição de liberdade, na terça-feira (20), em Guapiaçu, a aproximadamente 150 km de Araçatuba. O principal suspeito é o tio da jovem, de 44 anos, que mora na mesma residência.
De acordo com o registro policial, a vítima contou que percebeu barulhos vindos do quarto e, ao verificar, foi surpreendida pelo homem, que estaria escondido no local. Em seguida, ela afirmou ter sido agredida, ameaçada e impedida de deixar o ambiente.
Ainda segundo o relato, a jovem foi imobilizada com fita adesiva, sofreu agressões e perdeu a consciência em determinado momento. Ela também afirmou que o suspeito fez ameaças com um facão e utilizou drogas durante o episódio de violência.
A mulher disse que, após conseguir se soltar, ela barrou a entrada do agressor no quarto e, em seguida, pediu ajuda ao chefe no trabalho por meio de mensagens, solicitando que acionasse a Polícia Militar. Antes de fugir, o investigado teria levado o celular da vítima e uma quantia em dinheiro, além de danificar a porta do quarto.
A PM foi acionada e constatou que a jovem apresentava lesões no pescoço e nos braços, sendo encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.
O caso foi registrado como estupro e roubo, e a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.
