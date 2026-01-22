Uma mulher de 21 anos procurou a polícia e relatou ter sido vítima de violência sexual, agressões físicas e restrição de liberdade, na terça-feira (20), em Guapiaçu, a aproximadamente 150 km de Araçatuba. O principal suspeito é o tio da jovem, de 44 anos, que mora na mesma residência.

De acordo com o registro policial, a vítima contou que percebeu barulhos vindos do quarto e, ao verificar, foi surpreendida pelo homem, que estaria escondido no local. Em seguida, ela afirmou ter sido agredida, ameaçada e impedida de deixar o ambiente.

Ainda segundo o relato, a jovem foi imobilizada com fita adesiva, sofreu agressões e perdeu a consciência em determinado momento. Ela também afirmou que o suspeito fez ameaças com um facão e utilizou drogas durante o episódio de violência.