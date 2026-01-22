22 de janeiro de 2026
NIPOÃ

Irmãos de 3 e 5 anos morrem após serem achados em piscina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Maps
Crianças chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro, mas não resistiram
Crianças chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro, mas não resistiram

Dois irmãos, de 3 e 5 anos, morreram após serem encontrados dentro da piscina da residência de um vizinho, na tarde de quarta-feira (21), em Nipoã, aproximadamente 90 km de Araçatuba.

As crianças foram localizadas por uma moradora próxima ao imóvel. Elas chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro, mas não resistiram.

Horas antes da tragédia, a casa onde os irmãos viviam com os pais havia sido atingida por um incêndio. Apesar do susto, a família conseguiu sair sem ferimentos. Segundo informações apuradas, no período da tarde, o vizinho saiu para trabalhar e deixou o portão do imóvel destrancado.

Ao perceber a ausência dos filhos, a mãe iniciou buscas e foi até a casa ao lado, onde tomou conhecimento do ocorrido.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. A ocorrência foi registrada como morte suspeita, e a Polícia Civil em Mirassol vai apurar as circunstâncias do caso.

